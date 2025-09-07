Suscribirse

Mundo

El peronismo se impuso con amplia ventaja en Buenos Aires sobre el partido de Milei: “Hoy hemos tenido una clara derrota”

En un revés político, el partido de Milei quedó muy por detrás del peronismo en las legislativas bonaerenses.

Redacción Mundo
8 de septiembre de 2025, 2:28 a. m.
La oposición peronista se impuso en Buenos Aires con amplia ventaja sobre La Libertad Avanza.
El presidente argentino Javier Milei habla tras las elecciones provinciales de medio término en La Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina, el 7 de septiembre de 2025. | Foto: AFP

El partido del presidente argentino, Javier Milei, sufrió este domingo 7 de septiembre un fuerte revés electoral en la provincia de Buenos Aires.

Según los resultados oficiales parciales, La Libertad Avanza (LLA) quedó 13 puntos detrás de la oposición peronista en las elecciones legislativas provinciales, con el 86 % de las mesas escrutadas.

En estos comicios, considerados un termómetro de cara a las legislativas de medio término del 26 de octubre, la coalición Fuerza Patria (peronismo, centroizquierda) alcanzó más del 47 % de los votos, mientras que LLA obtuvo apenas un 33,8 %. La magnitud de la diferencia superó las previsiones de la mayoría de las encuestas.

“Milei, el pueblo te dio una orden, no podés gobernar para los de afuera, para las corporaciones, para los que más tienen. Goberná para el pueblo”, dijo Kicillof en su discurso de victoria.

El peso de Buenos Aires en la política nacional

La provincia de Buenos Aires, gobernada por el peronista Axel Kicillof, concentra el 40 % del padrón electoral argentino y aporta más del 30 % del Producto Interno Bruto del país.

En esta ocasión se renovaron 23 bancas en el Senado y 46 en Diputados de la Legislatura provincial.

El verdadero valor de estos comicios estuvo en su carácter simbólico, al servir como termómetro de la fuerza del gobierno. Con una participación del 62,09 %, la ciudadanía expresó su presencia en las urnas, aun en medio de la crisis política y económica.

El panorama político cambió tras la victoria del peronismo en Buenos Aires, que relegó al oficialismo.
Javier Milei sufrió una derrota clave en Buenos Aires, donde el peronismo logró una ventaja amplia. | Foto: AFP

“Hoy hemos tenido una clara derrota”, dijo el presidente en el búnker de su partido, La Libertad Avanza, en la ciudad de La Plata, la capital provincial 50 km al sur de Buenos Aires.

Pero “no se retrocede ni un milímetro en la política de gobierno. El rumbo no solo se confirma, sino que lo vamos a profundizar y acelerar más”, dijo.

Contexto: Presidente Javier Milei se mide en elección provincial en Argentina, en medio de turbulencias

Un oficialismo en medio de la tormenta

El gobierno de Milei llegó a la elección golpeado por un escándalo de presunta corrupción en la agencia pública de Discapacidad, que involucra a su hermana y mano derecha, Karina Milei.

Además, cuatro días antes de los comicios, el Congreso revirtió por primera vez un veto presidencial, ratificando una ley que asigna mayores recursos a personas con discapacidad.

Axel Kicillof consolidó su liderazgo en Buenos Aires tras la amplia victoria del peronismo sobre el partido de Javier Milei.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, emite su voto durante las elecciones legislativas provinciales en La Plata, provincia de Buenos Aires, el 7 de septiembre de 2025. | Foto: AFP

En el plano económico, la administración intentó frenar la presión cambiaria con la venta de dólares del Tesoro para contener la depreciación del peso, en un contexto de tasas de interés elevadas y creciente inestabilidad financiera.

Reacciones tras el resultado

Pese al revés electoral, desde el oficialismo buscaron transmitir calma. “Es una elección más, un paso intermedio que teníamos que dar y ahora tenemos más legisladores”, afirmó la diputada de LLA, Lilia Lemoine, en diálogo con AFP.

El triunfo peronista en Buenos Aires refuerza a la oposición de cara a las legislativas nacionales de octubre y plantea un desafío directo para el gobierno de Milei, que deberá afrontar la próxima etapa con menor margen político y una economía bajo fuerte presión.

*Con información AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Papá de militar que intentaron quemar vivo en Putumayo le hizo petición al ministro Pedro Sánchez: “No es venganza”

2. Ejército confirmó que son 45 los militares secuestrados en asonada de la población civil en El Tambo, Cauca

3. James Rodríguez destapó la razón por la que no quiere que su hijo sea futbolista y generó reacciones

4. Obras por impuestos y seguridad: propuestas de precandidatos para mejorar la infraestructura del país

5. El peronismo se impuso con amplia ventaja en Buenos Aires sobre el partido de Milei: “Hoy hemos tenido una clara derrota”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ArgentinaJavier MileiEleccionesAmérica Latinalatinoamérica

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.