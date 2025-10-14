Javier Milei se reúne con Trump en la Casa Blanca: habrá un acuerdo histórico entre EE. UU. y Argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, llegó a Estados Unidos en la mañana del 14 de octubre para reunirse con su homólogo norteamericano, Donald Trump, con el objetivo de sellar acuerdos bilaterales entre ambas naciones.

Llegó Milei a la Casa Blanca. Según la prensa este será el único encuentro cara a cara con Trump. pic.twitter.com/cSmDKgnPlO — Marian Herrera (@marianherrrera) October 14, 2025

Las dos delegaciones están compartiendo un almuerzo oficial ofrecido por la Casa Blanca, en el que se espera que se oficialice un préstamo billonario para el rescate económico del país argentino.

Trump aseguró a la llegada de Milei que los argentinos tienen “un gran líder”, y que Estados Unidos apoyará al pueblo de la nación austral.

La comitiva de Milei está compuesta por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular del Banco Central de Argentina, Santiago Bausili.

Las comitivas oficiales de Estados Unidos y Argentina se reúnen en la Casa Blanca. | Foto: Getty Images

Por la parte estadounidense, en cabeza de Trump, han estado presentes el secretario de Estado, Marco Rubio, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

¿Cuánto dinero le prestará EE. UU. a Argentina?

Uno de los motivos principales de Milei a al país suramericano es el préstamo de 20 mil millones de dólares para recomponer la economía argentina, que has sido afectada en los últimos años.

La figura del préstamo será la modalidad swap, un tipo de acuerdo entre bancos centrales de los países en cuestión para intercambiar divisas y darle dinamismo al sector económico para impulsar el crecimiento en dicho rubro.

“No vamos a ignorar a nuestros aliados, y es mejor formar puentes económicos con nuestros aliados. Es una gran oportunidad para los argentinos”, aseguró Bessent.

Por su parte, Trump afirmó que “tenemos confianza que el presidente Javier Milei lo hará bien”, y además destacó la labor económica del libertario durante su gobierno.