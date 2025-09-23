El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó su “completo y total” apoyo a la reelección de su homólogo argentino, Javier Milei, a quien ha descrito como un “muy buen amigo” tras un encuentro bilateral en los márgenes de la Asamblea General en Nueva York.

Para Trump, Milei es un presidente “muy respetado” que “ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso” para el “gran pueblo” de Argentina.

“Heredó un desastre total” que, según explicó Trump en Truth Social, fue “causado” en última instancia por el anterior mandatario norteamericano, Joe Biden.

Donald J. Trump Truth Social Post 12:26 PM EST 09/23/25



Highly Respected President of Argentina, Javier Milei, has proven to be a truly fantastic and powerful Leader for the Great People of Argentina, advancing on all levels at record speed. He inherited a “total mess” with… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) September 23, 2025

Aun así, “ha recuperado la estabilidad en la economía argentina”, ha esgrimido el actual inquilino de la Casa Blanca, que espera que ambos pasíes puedan seguir trabajando “estrechamente” durante los próximos años para seguir avanzando en “sus increíbles sendas de éxito”.

Por su parte, Milei agradeció en su perfil de X la “gran amistad” de Trump y el “gesto extraordinario” que supone su apoyo explícito.

En declaraciones a la prensa, el mandatario estadounidense ha apuntado que Milei “necesita” un segundo mandato para “completar el trabajo” y ha afirmado que está dispuesto a “ayudar”, sin aclarar exactamente la forma y el fondo de dicha asistencia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (der.), sostiene una copia impresa de su publicación en redes sociales mientras conversa con el presidente de Argentina, Javier Milei, durante una reunión bilateral en el marco del 80.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en la sede de las Naciones Unidas el 23 de septiembre de 2025 en la ciudad de Nueva York. | Foto: Getty Images

“No creo que necesiten un rescate”, aseguró a preguntas de los periodistas, un día después de que el secretario de Tesoro de, Scott Bessent, presente también en el encuentro, adelantase que su Departamento “está dispuesto a hacer lo que sea necesario dentro de su mandato para apoyar a Argentina”.

Bessent aseguró que “todas las opciones de estabilización están sobre la mesa”, entre las que se encuentran líneas de ‘swap’, compras directas de divisas o compras de deuda gubernamental en dólares estadounidenses del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro.

Argentina afronta turbulencias financieras, en medio de una delicada situación política para Milei, tras reveses electorales y políticos, en el Congreso.

Por otro lado, el presidente Trump volvió a la Asamblea General de la ONU con un discurso incendiario en el que advirtió a los países europeos que se están “yendo al infierno” a causa de la inmigración ilegal, un fenómeno a su juicio alentado por la ONU, que “no está a la altura”.

El mandatario pronunció su primer discurso en la ONU luego de su regreso al poder. | Foto: AFP

Trump criticó a aliados y advirtió a enemigos, pero también anunció que se reunirá con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, “la semana que viene”, tras cruzarse ambos mandatarios en el pasillo que da acceso al estrado.