Suscribirse

Estados Unidos

EE. UU. hará “todo lo posible” para apoyar a Argentina en medio del desplome de la economía: estas son las medidas

El país de Latinoamérica enfrenta una importante caída de la economía, mientras que el presidente Milei pierde apoyo en la nación.

Redacción Mundo
22 de septiembre de 2025, 11:21 p. m.
La oposición peronista se impuso en Buenos Aires con amplia ventaja sobre La Libertad Avanza.
El presidente argentino Javier Milei. | Foto: AFP

El Tesoro de Estados Unidos dijo este lunes, 22 de septiembre, que está dispuesto a “hacer lo necesario” para apoyar la economía de Argentina, mientras el presidente Javier Milei intenta calmar los mercados financieros, afectados por varios reveses políticos.

Milei, un ultraliberal aliado cercano del presidente estadounidense Donald Trump, se ha visto enfrentado a una corrida del peso y ha tenido que vender las menguantes reservas de divisas del país tras perder por amplio margen las recientes elecciones de la provincia de Buenos Aires y padecer varias derrotas en el Congreso.

El mandatario argentino, que ya anunció que negocia un préstamo con el Tesoro estadounidense, se reunirá el martes con Trump y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, al margen de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Scott Bessent futuro secretario del Tesoro.
Scott Bessent futuro secretario del Tesoro. | Foto: AFP

Estados Unidos “está listo para hacer todo lo necesario” para ayudar a Argentina, anunció Bessent este lunes en la red X.

Contexto: Dólar en Colombia: la divisa cierra el primer día de la semana con precio a la baja

“Estas opciones pueden incluir, pero no se limitan a, líneas de intercambio, compras directas de divisas y adquisiciones de deuda gubernamental denominada en dólares estadounidenses”, detalló.

Milei agradeció en X a Trump y a Bessent por “el apoyo incondicional al pueblo argentino”.

Respecto al monto del eventual préstamo, el canciller argentino, Gerardo Werthein, dijo a Radio Mitre que “ha habido muchas especulaciones, se ha hablado de 30.000 millones de dólares y eso es absolutamente equivocado (...) Es cierto que estamos trabajando, pero en una cifra más exigua”.

De su lado, la jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, saludó el apoyo de Bessent a las “políticas sólidas de estabilización y crecimiento en beneficio del pueblo argentino”.

Contexto: Duro golpe a Milei: Manifestantes celebran su derrota frente a los diputados

Argentina firmó en abril un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 20.000 millones de dólares. Es el mayor deudor del organismo internacional, que ya le otorgó 56.000 millones de dólares en 2018.

La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF
La cotización del dólar bajó $39 en el inicio de la semana. Foto; 123RF/ El País | Foto: El País

Para frenar la corrida cambiaria, Milei salió este lunes a la búsqueda de divisas al eliminar temporalmente los impuestos a la exportación de granos y de carne bovina y aviar.

Argentina es uno de los principales productores de alimentos del mundo y figura entre los líderes de exportación de carne bovina, así como de soja y sus derivados.

Contexto: La mala hora de Milei: el presidente argentino cae en popularidad y sufre crisis internas a semanas de elecciones claves

El objetivo de la eliminación de impuestos es “generar mayor oferta de dólares”, explicó en X el vocero presidencial Manuel Adorni.

El gobierno apuesta a que esta medida estimule a agricultores y ganaderos a vender antes de las legislativas nacionales del 26 de octubre. Para ello, la rebaja impositiva regirá hasta el 31 de octubre, según el decreto publicado este lunes.

Analistas responden a pregunta si es buen momento para comprar dólares.
Analistas responden a pregunta si es buen momento para comprar dólares. | Foto: 123 Rf

Los anuncios pusieron paños fríos en el mercado de cambios, donde el peso cerró este lunes 5,9% por debajo de la cotización del viernes, a 1.430 pesos por dólar estadounidense.

El revés electoral por casi 14 puntos que padeció el gobierno a principios de septiembre debilitó sus aspiraciones de cara a las próximas legislativas nacionales.

Además, el Congreso revirtió un veto presidencial y dejó firme una ley que incrementa los fondos para discapacidad, en abierto desafío a la política de ajuste presupuestario de Milei.

El área de discapacidad es objeto de una investigación judicial por sospechas de sobornos en un caso que salpica a Karina Milei, hermana del mandatario, su mano derecha y secretaria general de la Presidencia.

El parlamento debate dejar sin efecto otros vetos para apoyar mayor financiamiento las áreas de salud y educación, lo que puede deparar nuevas derrotas políticas para el presidente.

En este contexto, los mercados financieros reaccionaron con una fuerte depreciación del peso y caída de bonos y acciones.

A meses de las elecciones intermedias en Argentina, el mandatario enfrenta una disputa dentro de su círculo y en el Congreso.
A meses de las elecciones intermedias en Argentina, el mandatario enfrenta una disputa dentro de su círculo y en el Congreso. | Foto: GETTY IMAGES

El Banco Central vendió más de 1.000 millones de dólares de reservas la semana pasada, lo que disparó el índice de riesgo país medido por el JP Morgan por encima de los 1.400 puntos. Este lunes el riesgo país bajó cerca de 300 puntos.

Para incentivar la liquidación de exportaciones de granos, el gobierno ya había reducido los impuestos a las ventas al exterior en julio pasado.

En el caso de la de soja, el producto de mayor exportación del país, las había reducido del 33% al 26% para el poroto y del 31% al 24,5% para los subproductos.

“La temporalidad no nos gusta”, dijo Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), que reúne a los grandes productores.

“Lo vemos como una oportunidad para apuntar a eso: que la retención en cero sea permanente”, agregó en diálogo con canal de televisión LN+.

Con información de AFP.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Captan especial detalle en último video de B King en México; estas fueron sus declaraciones

2. Así se comunicó Laura Villamil con Dios cuando estaba en el hospital. Reveló la respuesta que recibió

3. Papá de Lamine Yamal explotó tras victoria de Dembélé en el Balón de Oro: ácida crítica

4. La directiva de la Fiscalía con el “permiso para delinquir” a delincuentes en “acercamientos” con el Gobierno

5. ¿Puede obtener la ‘Platinum Card’?: la nueva medida de Trump para revolucionar la migración en EE. UU.

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosArgentinaDolar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.