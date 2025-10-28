Mercados en Argentina se disparan tras triunfo de Milei en elecciones legislativas

Los mercados reaccionaron este lunes con euforia al contundente triunfo del presidente Javier Milei en las legislativas de medio término en Argentina, con la bolsa de Buenos Aires por las nubes y una fuerte apreciación del peso en la perspectiva de que se profundan reformas ultraliberales.

La victoria puso fin a una corrida de cambio que llevaba varias semanas y en cuya contención había participado incluso el Tesoro de Estados Unidos, que compró pesos en varias ocasiones en apoyo a Milei, un aliado del presidente Donald Trump.

El gobierno del presidente de la motosierra obtuvo un fuerte respaldo de los argentinos que lo apoyaron con el 40,7 % de los votos, frente a un peronismo disperso en varias listas que cosechó el 31,7 %. En la Bolsa de Buenos Aires, algunos papeles superaron el 36 % de alza al cierre de la jornada de este lunes respecto al viernes, mientras que las acciones líderes aumentaron 21 % en promedio.

El partido del presidente Javier Milei se impuso con 40,8% de los votos por encima del peronismo (centroizquierda). | Foto: AFP

“El triunfo desató esta euforia porque a los inversores les gusta más la política económica de Milei frente a lo que hubiera propuesto la oposición” peronista, dijo a la AFP el economista Martín Kalos. La victoria “garantiza además tener superávit para pagar los vencimientos de deuda pública, lo que favorece a los bonos argentinos”, agregó.

Argentina, que firmó en abril pasado un préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 20.000 millones de dólares, tiene vencimientos por 4.000 millones de dólares en enero y 4.500 millones de dólares en junio próximo.

La victoria despeja el escenario de una devaluación descontrolada y aunque el gobierno necesitará corregir variables “lo puede hacer de manera ordenada y sin apuro”, dijo Kalos.

“El mercado castigó mucho porque había un gobierno políticamente débil que ponía en riesgo la sostenibilidad del plan económico”, explicó a la AFP el economista Fausto Spotorno. “Pero cuando ese riesgo desapareció con el resultado electoral, se vio esta reacción positiva tan violenta de los mercados”.

Milei enfrenta el desafío más duro de su presidencia, en medio de una creciente impopularidad y escándalos de corrupción en su círculo más cercano. | Foto: GETTY IMAGES

Salto de banca

En el volátil mundo financiero, las empresas argentinas que cotizan en Nueva York registraron fuertes avances del 48 % al finalizar la rueda, en un marcado rebote tras días de pérdidas. “Hay que ver si esta fiesta de los mercados es sostenible en el tiempo (…) o es solamente un rebote, una repercusión lógica de un resultado electoral extraordinario”, dijo a la AFP el economista Martín Epstein.

El precio del dólar se desplomó 9 % al comienzo del día con respecto al viernes en la plaza local, pero rebotó y al fin de la jornada la caída terminó en 3,6 %. “Un dólar tan barato a la industria la rompe”, dijo a la AFP Fernando Román, un industrial metalúrgico del populoso cordón fabril que rodea la ciudad de Buenos Aires.

“¿Qué industria invierte en fabricar acá o hacer una matriz acá si China provee matrices a dos ‘mangos’ (pesos)? Muchas empresas echan gente para traer lo que fabrican de afuera, aunque después no van a tener a quién vendérselo, pues muchos están sin trabajo. Una economía recesiva no ayuda a nadie”, enfatizó.

Con una visión distinta, Marcelo Figueroa, comerciante de 53 años que necesita financiar su empresa textil, se alegra de la baja del dólar “porque presagia una baja de tasas (de interés) que son astronómicas”.