Estados Unidos

Trump consolida millonaria ayuda a país latinoamericano en medio de controversia: “Están luchando por su vida”

Argentina y EE. UU. llegaron a un acuerdo financiero que ha desatado el rechazo de algunos políticos estadounidenses.

Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

21 de octubre de 2025, 12:10 a. m.