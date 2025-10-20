Suscribirse

Nadie lo esperaba, este es el país más seguro de Latinoamérica, según importante ranking de 2025

En el listado global, Colombia ocupa la posición 140 entre 163 naciones evaluadas.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

20 de octubre de 2025, 1:56 p. m.
Militares, soldados, arma
El conflicto interno es uno de los aspectos que mantiene al país entre los más violentos. | Foto: Álvaro Tavera

Por quinto año consecutivo, Colombia se mantiene como el país menos pacífico de Sudamérica, de acuerdo con los resultados del Índice de Paz Global 2025, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz. En el listado global, el país ocupa la posición 140 de 163 naciones evaluadas.

El informe señala que, aunque el puntaje general de paz de Colombia mejoró un 0,55 % con respecto al año anterior, cuando se ubicó en la posición 146, gracias a avances en los ámbitos de militarización y seguridad, mientras que el conflicto en curso es un factor de deterioro.

Las muertes por enfrentamientos internos aumentaron de 434 en 2023 a 933 en 2024, lo que refleja un agravamiento de la violencia en varias regiones del país, según señala el informe del Instituto para la Economía y la Paz.

Contexto: Impactante: el conflicto armado en Colombia ha dejado 900 mil afectados entre enero y abril de 2025

Entre los logros destacados por el informe se encuentran las reformas gubernamentales que han promovido mayor estabilidad política. La reforma al sistema de pensiones aprobada en junio de 2024, así como las reformas fiscales progresivas y las nuevas leyes de tierras, impulsadas a finales de ese mismo año, que buscan reducir la desigualdad y garantizar mayor acceso a la tierra para los pequeños y medianos agricultores.

Estos esfuerzos han contribuido a disminuir el malestar social y a estabilizar el clima político, aunque persisten desafíos estructurales. Colombia registra una de las tasas de homicidios más altas del continente y un elevado número de refugiados y desplazados internos.

Personas desplazadas por recientes enfrentamientos entre grupos armados abordan canoas para cruzar el río Tarra, que divide a Colombia y Venezuela, en Tibú, departamento de Norte de Santander, Colombia, el 19 de enero de 2025. Un nuevo brote de violencia guerrillera en medio de un proceso de paz tambaleante en Colombia, plagada de conflictos, ha dejado más de 80 personas muertas en poco más de tres días, informaron funcionarios el domingo. El grupo armado Ejército de Liberación Nacional (ELN) lanzó el jueves pasado un asalto en la nororiental región del Catatumbo contra una formación rival compuesta por exmiembros de la extinta guerrilla de las FARC que siguió luchando luego de que ésta se desarmó en 2017. (Foto de Schneyder Mendoza /AFP)
El conflicto armado ha generado un desplazamiento masivo de personas en varias regios del país. | Foto: AFP

El país se ubica en un grupo de naciones afectadas por conflictos de alta intensidad, junto con Ucrania, Palestina, Somalia, Burkina Faso y la República Centroafricana, donde los costos humanos y económicos derivados de la violencia son especialmente altos.

Sudamérica se destacó en el más reciente Índice de Paz Global (IPG) 2025 como la única región del mundo que registró una mejora en su nivel de paz.

El informe, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, señala que el continente logró un aumento promedio del 0,59 % en los indicadores de paz, convirtiéndose en la cuarta región más pacífica del planeta.

De los once países evaluados en la región, ocho mostraron avances y solo tres experimentaron un retroceso. Las mejoras estuvieron impulsadas principalmente por un aumento en la seguridad y una menor militarización, con avances notables en la reducción de manifestaciones violentas, mayor estabilidad política y disminución de la intensidad de los conflictos internos.

Argentina se posicionó como el país más pacífico de Sudamérica, con un incremento del 3,8 % en su nivel de paz durante el último año. Según el informe, la estabilidad en ese país se vio favorecida por la reducción de la inflación y el desempleo, así como por la contención de los riesgos de inestabilidad política.

A pesar de las medidas de austeridad del gobierno de Javier Milei, no se produjeron protestas masivas ni disturbios de la magnitud que se habían anticipado. La recuperación económica que comenzó en el segundo semestre de 2024 también ayudó a mitigar los efectos sociales de la consolidación fiscal.

En contraste, Venezuela fue el país que más deterioro presentó en Sudamérica durante el último año, con una caída del 2 % en su nivel de paz. Las muertes por conflictos internos aumentaron de 15 en 2023 a 37 en 2024, y el clima político se tensó aún más tras las elecciones presidenciales de julio pasado.

Las denuncias de fraude, la represión de manifestaciones y el rechazo de los resultados por parte del candidato opositor Edmundo González agudizaron la crisis y la incertidumbre en el país.

El Índice de Paz Global 2025 volvió a destacar a Islandia como el país más pacífico del mundo, posición que mantiene de forma ininterrumpida desde hace diecisiete años. El país nórdico obtuvo una puntuación de 1.095 en el informe elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz.

Completan el top 10 de las naciones con mayores niveles de paz: Irlanda (2°), Nueva Zelanda (3°), Austria (4°), Suiza (5°), Singapur (6°), Portugal (7°), Dinamarca (8°), Eslovenia (9°) y Finlandia (10°).

Estos países son reconocidos por su estabilidad política, bajos índices de criminalidad, altos niveles de seguridad y escasa participación en conflictos internacionales. Islandia, Irlanda, Nueva Zelanda, Austria y Suiza, en particular, se mantienen de forma consistente en los primeros lugares del índice global.

