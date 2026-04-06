Presidente de Chile se refirió a relaciones con Venezuela en plena visita de Estado a Argentina

El presidente de Argentina, Javier Milei, y su par de Chile, José Kast, acordaron este lunes, 6 de abril en Buenos Aires, avanzar en la integración comercial, turística y de seguridad, durante la primera visita oficial del chileno desde que asumió el poder.

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Los líderes de derecha mantuvieron una reunión en la Casa Rosada por más de una hora, que según Kast fue “muy productiva”.

“Es un momento histórico en la integración por temas de turismo, por temas de comercio, por temas de inversión, por temas mineros”, dijo el mandatario chileno en una conferencia de prensa posterior en la Embajada de Chile en Buenos Aires.

El presidente de Chile, José Antonio Kast, ofrece una conferencia de prensa durante su visita a su homólogo argentino, Javier Milei, con el objetivo de fortalecer la alineación política e intensificar la coordinación entre sus administraciones, en Buenos Aires, Argentina, el 6 de abril de 2026. Foto: Anadolu via AFP

Los mandatarios pueden potenciar una alianza que haga contrapeso a la influencia del gobierno izquierdista de Lula da Silva en Brasil en la región.

El presidente chileno dijo que durante la reunión también abordaron la “inmigración irregular” y el “crimen organizado”, y se refirió al corredor humanitario que había propuesto para el retorno de venezolanos que residen en Chile, a través de Perú, Ecuador y Colombia.

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“Se ha facilitado bastante la posibilidad de iniciarlo con los cambios radicales que se produjeron en Venezuela”, afirmó Kast, en referencia al derrocamiento del mandatario Nicolás Maduro.

“Vamos a ir avanzando en la expulsión de inmigrantes irregulares en las próximas semanas, en los próximos meses”, agregó Kast.

#6Abr #Chile #Venezuela

José Antonio Kast, presidente de Chile, habló sobre pic.twitter.com/bdvzKZuJGg un posible restablecimiento de relaciones con Venezuela. También, sobre un corredor humanitario para deportar a venezolanos con estatus irregular. - @VPITV — Reporte Ya (@ReporteYa) April 6, 2026

“La salida del narcodictador Maduro, que actualmente está siendo procesado en Estados Unidos, nos va a permitir a varios países poder restablecer relaciones consulares y más adelante relaciones diplomáticas estables con un país que estaba cerrado a la posibilidad de recibir de vuelta a sus propios compatriotas”, dijo Kast.

La visita de Kast cumple la tradición de que el mandatario chileno haga su primer viaje oficial a Argentina, segundo socio comercial de Chile en América Latina, con un intercambio de unos 7.983 millones de dólares en 2025.

También se produce luego de la frustrada captura de un exguerrillero requerido por Santiago, Galvarino Apablaza, acusado de participar en el asesinato en 1991 del exsenador Jaime Guzmán, un referente de la derecha en Chile.

El presidente argentino Javier Milei, a la derecha, junto al presidente chileno José Antonio Kast en la Casa de Gobierno de Buenos Aires, Argentina, el lunes 6 de abril de 2026. (Foto AP/Rodrigo Abd) Foto: AP

“Contamos con toda la colaboración del gobierno argentino y esperamos que pronto se le pueda capturar y enviar a Chile”, dijo Kast sobre este caso.

Apablaza escapó a Argentina en 1993 y era un refugiado político desde 2010.

Un tribunal revocó ese estatus en febrero de este año. Pero cuando se ordenó su captura, la policía no lo encontró.

“Hoy día es un prófugo de la justicia”, dijo Kast, que agradeció a Milei por ofrecer una recompensa a quien aporte información para su captura.

Sergio Galvarino Apablaza (C), ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) de Chile, cuando ingresó custodiado por la Policía Federal a la alcadía de los Tribunales en Buenos Aires, para ser sometido a juicio oral y público de extradición a su país natal, donde se lo acusa de actos de terrorismo. Foto: AFP

El abogado de Apablaza, Rodolfo Yanzón, le dijo a la AFP que de concretarse su detención sería “ilegal” ya que no se han agotado las instancias para evitar que pierda la calidad de refugiado.

Con información de AFP*