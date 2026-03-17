Primer choque de Gustavo Petro con el presidente de Chile José Antonio Kast: “Cuando se instauran regímenes de extrema derecha”

Por medio de las redes sociales, el presidente Gustavo Petro no ocultó su desacuerdo con una de las primeras políticas que adoptó su homólogo de Chile José Antonio Kast, medidas que ha generado polémica en la región.

Tiene que ver con un corredor humanitario, con el objetivo de afrontar la migración ilegal. Frente a esa directriz, Petro reaccionó a través de su cuenta personal de X.

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En el mensaje, el jefe de Estado lanzó una fuerte critica: “El corredor humanitario que se propone en Chile para migrantes, tendrá a los colombianos en Chile como víctimas”.

“Cuando se instauran los regímenes de extrema derecha serán los colombianos siempre víctimas. No es por nada que en el gobierno de Duque un censo desapareció a 1.600.000 personas descendientes afro de las estadísticas, sería bueno que el Dane se pronunciara al respecto”, insistió el mandatario colombiano.

Además anotó: “Yo le he pedido a la colombianidad sin papeles, pero con derechos como seres humanos, que regresan voluntariamente a su país donde las neveras se llenan de comida y crece el cuidado del Estado. En EE. UU. y Chile no los quieren”.

En el discurso que dio Kast en la ceremonia de posesión, el presidente chileno dio detalles de la medida: “Le solicito la colaboración activa en el aumento de funcionarios en esa zona y la construcción de barreras físicas para detener el ingreso de la inmigración ilegal”.

Entre tanto, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también hizo referencia al corredor humanitario sobre la migración: “Hay que tener un corredor humanitario, pero si se le cierra la puerta en un punto, en el norte, no sirve de nada hacer todo el esfuerzo en ese corredor. Tiene que haber cooperación de parte de Colombia y Venezuela”.

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“Hemos llegado a acuerdos que, hasta el día de hoy, todavía no se cumplen con el presidente Petro, también de mover cerca de 3.000 presos colombianos y venezolanos que tenemos en cárceles ecuatorianas con una crisis de hacinamiento”, concluyó Noboa.