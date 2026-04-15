El jefe de Estado se detuvo a analizar un fenómeno que se está registrando en el país. Tiene que ver con el precio del dólar y su caída, ya que esa divisa inició la cotización de este miércoles 15 de abril con un precio de $ 3.570, lo que traduce una baja de $ 8 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.578.

Dólar amanece a la baja este miércoles: precio oficial del mercado de este 15 de abril

Ante ese panorama, el jefe de Estado dijo: “Tenemos 3.578 pesos por dólar, la revaluación nos abarata la deuda externa pero nos encarece las exportaciones y abarata importaciones”.

Petro dijo que “esta revaluación inmensa del peso colombiano se debe a la elevación sustancial de la tasa de interés que hizo el Banco de la República” y que “el esfuerzo de crecimiento del ingreso de los colombianos que reduce la pobreza de manera sustancial puede perderse si ese ingreso se dedica a comprar mercancías importadas que se abaratan”.

También expresó: “Detener la inflación en este concepto implica reducir el precio de los alimentos, pero sobretodo los producidos en Colombia”.

“No esta fácil pero es mi reto en estos meses. Entre más revaluación, más cae el valor en pesos. Los trabajadores cotizantes en fondos privados de pensiones a los cuales les están reteniendo sus transferencias a los fondos que escogieron libremente deben saber que sus ahorros llevados al exterior cada vez valen menos”, dijo.

El dólar registra hoy en Colombia un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos fue de $ 3.591. El precio promedio es de $ 3.582.

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A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras seis monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, una variación de 0,08 % que llega a las 97,982 unidades.