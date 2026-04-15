Dólar amanece a la baja este miércoles: precio oficial del mercado de este 15 de abril

El dólar inició la cotización de este 15 de abril en un precio de $3.570, lo que significó una baja de $8 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $3.578.

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento estable, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $3.591. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $3.570. El precio promedio es de $3.582.

En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 125,25 millones, registrando además un volumen promedio de 613,97 millones.

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nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,08 % llegando a las 97,982 unidades.

Así amanece el dólar este 15 de abril. Foto: getty images

FMI preocupado por falta de reducción de deuda de los estados miembros

A pesar de las condiciones económicas favorables antes de que estallara la guerra en Oriente Medio, los países en general hicieron poco para reducir su deuda, advirtió el Fondo Monetario Internacional el miércoles.

El margen de maniobra se ha reducido frente a futuras crisis.

“El desempeño del crecimiento había sido bastante bueno desde una perspectiva global, desde una perspectiva regional”, declaró a la AFP Era Dabla-Norris, subdirectora del departamento de asuntos fiscales del FMI.

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“A pesar de las noticias positivas sobre el crecimiento y de las sorpresas para muchos, muchos países, no se registraron avances medibles en la reducción de las deudas y los déficits”, dijo en una entrevista que coincide con la publicación del Monitor Fiscal.

El informe semestral, publicado el miércoles, ofrece una imagen poco halagüeña de la deuda soberana mundial.

FMI preocupado por falta de reducción de deuda de los estados miembros Foto: getty images

A escala global, la deuda aumentó hasta casi el 94% del PIB en 2025.

Si se mantienen las tendencias actuales, la deuda podría superar el 100% del PIB en 2029, un nivel no visto desde la posguerra de la Segunda Guerra Mundial.

El conflicto que ha engullido a Oriente Medio no ha hecho más que aumentar la presión sobre las finanzas.

Dabla-Norris indicó que en los escenarios aún más adversos, la deuda mundial podría superar el 117% del PIB.