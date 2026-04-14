Ajustes de avalúos catastrales: alcances de la resolución del IGAC en medio de protestas por el predial

Las direcciones territoriales fueron autorizadas por el Instituto Geográfico Agustin Codazzi-IGAC, a través de la resolución 0384, para que hagan los ajustes de avalúos catastrales, en medio de la situación que se ha desatado alrededor de los incrementos que los ciudadanos sienten como desmedidos en el impuesto predial.

Lo que busca la resolución, según su contenido, es que se “asegure la coherencia técnica y la adecuada incorporación en la base catastral”.

En el texto de la resolución se enfatiza que las direcciones territoriales tendrán que expedir actos administrativos que aseguren la coherencia técnica de los porcentajes a aplicar.

La nueva reforma tributaria del Gobierno vía avalúo catastral

Con la resolución se estaría dando flexibilidad para que en los territorios, de la mano de los directores del Igac en las regiones, se puedan mitigar los efectos más problemáticos de la actualización catastral que han conllevado a protestas que se han prolongado y causado impactos fuertes, como los de ciudades como Bucaramanga, en donde los bloqueos habían afectado el paso hacia el aeropuerto Palonegro.

El contexto de la situación que se ha generado alrededor de la efectividad de los incrementos en el impuesto predial, que es la primera consecuencia de la actualización del avalúo, viene desde 2024, cuando se adoptó una nueva metodología para reducir el rezago que tenían, principalmente en la zona rural.

Protesta en vías nacionales, por aumento en el impuesto predial ya estaba causando estragos en el abastecimiento. Foto: Fedetranscarga / Cortesía

En su momento, voceros del gobierno hablaban de que predios con valores superiores a 5.000 millones de pesos estaban avaluados en 300 millones, cuando en realidad, debían estar en 3.000 millones, ya que el avalúo catastral es el 60 % del comercial.

Avalúo Catastral

El proceso de actualización catastral, que es parte de una política pública iniciada en 2016 y que se consolidó posteriormente en el Plan de Desarrollo emitido como ley en 2019, ha llevado a que el IGAC expida diversas resoluciones que han ido abonando el camino para avanzar en una liquidación de avalúos que sea más equitativa, pues resulta injustificado que un predio urbano en el que se construyó una casa de habitación de una familia termine pagando un impuesto predial más alto que el de una gran extensión de tierra en el campo, en donde no se había hecho actualización catastral en décadas.

Inclusive, los avalúos catastrales en algunas zonas rurales de los 527 municipios en los que se hicieron actualizaciones, se estarían registrando incrementos del 2.505.119 %, mencionó recientemente el columnista Jorge Enrique Vélez.

Mesa de concertación de las comunidades y la Gobernación de Santander ante impuesto predial. Foto: @GralJuvenalDiaz

Ante un rezago tan grande como el que había, la actualización terminó siendo desproporcionada, por lo que ahora, después de una especie de estallido social en distintas regiones, donde se generaron protestas por los altos incrementos en el predial, se le da facultades a las direcciones territoriales del IGAC para moderar los incrementos en los lugares en los que fueron demasiado altos que los ciudadanos decían que eran impagables.