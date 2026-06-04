La advertencia para los propietarios en Bogotá: no deben dejar pasar esta fecha

Los contribuyentes en Bogotá deben tener presente que este viernes, 5 de junio de 2026M vence el plazo para pagar la primera cuota del impuesto predial en la ciudad.

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Esta fecha aplica para quienes se acogieron al sistema de pago por cuotas, una modalidad que permite a los propietarios de predios distribuir el pago del impuesto a lo largo del año, sin intereses adicionales.

Según información de la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH), esta alternativa está disponible para predios residenciales y no residenciales, y tiene como objetivo facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, especialmente en contextos de presión económica.

Calendario Tributario para pago de los impuestos predial y de vehículos en Bogotá 2026 Foto: Secretaría de Hacienda Bogotá / Página web

El calendario tributario distrital establece que el pago de la primera cuota debe hacerse, a más tardar, el 5 de junio. Las siguientes cuotas están programadas para julio, agosto y septiembre, con vencimientos que serán informados oportunamente por la entidad.

Si el contribuyente no cumple con el pago en las fechas establecidas, perderá el beneficio de pagar por cuotas y deberá cancelar el valor total restante con intereses moratorios.

“Es importante que los ciudadanos que se hayan acogido al pago por cuotas de su impuesto predial hagan la contribución de su primer pago antes del próximo viernes 6 de junio. De lo contrario, tendrán que hacer el pago de sus dos primeras cuotas acumuladas, más los intereses generados por el retraso de la primera cuota”, indicó Ana María Cadena, Secretaría distrital de hacienda.

La Secretaría de Hacienda recordó que el pago del impuesto predial es esencial para el financiamiento de los programas y proyectos del Distrito, incluyendo obras de infraestructura, mantenimiento de vías, programas sociales y servicios públicos. “Cada aporte cuenta para seguir construyendo una mejor ciudad”, señaló la entidad en su más reciente comunicado.

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Para efectuar el pago, los contribuyentes pueden acceder al sitio web oficial de la Secretaría de Hacienda: www.haciendabogota.gov.co, donde pueden descargar el cupón de pago correspondiente.

También se puede realizar la transacción de manera electrónica o acudir a las entidades bancarias autorizadas. Se recomienda hacer el trámite con antelación, ya que en los últimos días suelen presentarse congestiones en la plataforma y en las oficinas de atención.

El predial es una de las obligaciones de los residentes de Bogotá. Foto: Montaje SEMANA | Getty Images/iStockphoto

En caso de dudas, los ciudadanos pueden comunicarse con la Línea 195 o acudir a los SuperCADE disponibles en la ciudad, donde recibirán orientación sobre su estado tributario y formas de pago. Además, la Secretaría ha habilitado puntos móviles de atención en diferentes localidades para brindar asesoría personalizada.

Es importante recordar que el incumplimiento de esta obligación tributaria puede derivar en sanciones, embargos o procesos de cobro coactivo. Por ello, las autoridades hacen un llamado a todos los propietarios a ponerse al día y aprovechar las facilidades dispuestas por el Distrito para evitar mayores costos o complicaciones legales.