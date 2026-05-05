Finanzas

Predial en Bogotá: últimos días para cumplir con trámite fundamental de miles de contribuyentes

Los propietarios deben hacer la declaración por medio del portal web oficial.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

5 de mayo de 2026 a las 4:49 p. m.
Miles de personas deben hacer la declaración del impuesto.
Miles de personas deben hacer la declaración del impuesto. Foto: Getty Images / andresr
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