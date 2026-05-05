Finanzas
Predial en Bogotá: últimos días para cumplir con trámite fundamental de miles de contribuyentes
Los propietarios deben hacer la declaración por medio del portal web oficial.
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5 de mayo de 2026 a las 4:49 p. m.
Miles de personas deben hacer la declaración del impuesto. Foto: Getty Images / andresr
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