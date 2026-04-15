¿Cuáles municipios contaron con la actualización catastral y en cuáles podría aumentar el predial?

En los últimos días, una serie de manifestaciones y bloqueos se han adelantado en el país debido a las actualizaciones catastrales realizadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).

La actualización generó manifestaciones en el país. Foto: Foto 123rf

Luego de diversos procesos de diálogo, las partes lograron llegar a un acuerdo para retomar el tránsito por los corredores viales en los departamentos afectados. Dichos acuerdos consisten en la revisión de los procesos de actualización, principalmente en Santander.

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El trabajo se realizará de la mano de los entes locales para la revisión de los aumentos y del consecuente impuesto del predial. Hay que destacar que el proceso de actualización que se realizo se desarrolló por medio de las tarifas definidas por cada concejo municipal, el Estatuto Tributario municipal y los límites legales establecidos en la Ley 44 de 1990 y la Ley 1995 de 2019.

La actualización catastral se hace por medio del Agustín Codazzi. Foto: IGAC

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El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), señaló al inicio del proceso que en la actualización se ajustaron avalúos catastrales en 520 municipios del país, en los cuales se aplicó un procedimiento técnico masivo para disminuir rezagos significativos.

Una de las principales preguntas se centró en conocer los municipios en los cuales se desarrolló el proceso de actualización catastral.

El diario El Tiempo señala que logró tener acceso a los documentos en los cuales se especifica el número de municipios que contaron con la actualización catastral y en los cuales se podría dar un aumento del recibo del predial.

Departamentos con más municipios actualizados:

“Boyacá (81), Santander (68) y Nariño, seguido de Tolima (38), Cauca (31), Bolívar (26) y Huila (26)Caldas (25), Magdalena (25), Norte de Santander (23), Cundinamarca (19),Casanare (16), Meta (13), Valle del Cauca (13), Cesar (12) y Atlántico (11)“, señaló el medio citado.

Por otro lado, por medio del portal web del Instituto Agustín Codazzi se dieron a conocer los casos especiales definidos por la entidad para la actualización realizada.

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Casos especiales definidos por el Agustín Codazzi, para la administración catastral:

Viviendas de estratos 1 y 2 con avalúo hasta 135 SMMLV: incremento máximo equivalente al IPC (bajo condiciones específicas).

Predios rurales iguales o mayores a 100 hectáreas: el incremento puede llegar hasta el doble del valor liquidado el año anterior, conforme a la Ley 44 de 1990.