El dólar terminó la jornada de este 24 de junio al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que impactó el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

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Para hoy 24 de junio, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.428, lo que significó un aumento de $3 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.425.

Gráfico precio del dolar

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $2, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $3.430.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente estables. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.452, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.415. El promedio cotizado se encuentra en $3.428.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,433 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 830,81.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa estadounidense con una cesta de otras seis monedas, registró un comportamiento a la baja, pues presentó una variación del 0,19 %, llegando a 101,362 unidades.

La moneda registra un escenario volátil desde hace varios días. Foto: Getty Images/iStockphoto

Las tecnológicas arrastran a la baja a las bolsas globales

La caída en las acciones de las grandes tecnológicas lastró este martes a los mercados globales, que operaron con pérdidas por la preocupación por la valoración de estos títulos y por los elevados gastos que implica la IA.

La tendencia que comenzó el lunes en el mercado estadounidense se confirmó el martes en Asia, donde las principales plazas cerraron con fuertes caídas, una dinámica que siguió en Europa y luego en Wall Street.

El Nasdaq, de títulos tecnológicos, cayó más de 2 % arrastrado por las pérdidas en las empresas de semiconductores.

Nombres como Micron (-13,18 %), Sandisk (-13,64 %), Intel (-6,14 %), AMD (-5,76 %), Qualcomm (-8,01 %) y Nvidia (-4,15 %) cerraron en rojo.

Angelo Kourkafas, de Edward Jones, consideró que el retroceso se debe principalmente a la preocupación por valoraciones excesivas en las acciones, más que a una revisión del papel de la inteligencia artificial (IA) que impulsó estos títulos a máximos históricos.

Las tecnológicas arrastran a la baja a las bolsas globales Foto: Getty Images

“Diría que hay ciertas dudas en torno a las valoraciones impulsadas por el sentimiento y al posicionamiento, más que un cambio significativo en la historia fundamental de la IA”, dijo.

“Al mercado le gusta avanzar dos pasos y retroceder uno, y esta es la fase de retroceso”, señaló.