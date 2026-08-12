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Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 12 de agosto

Así se mueve la divisa en el mercado de profesionales del cambio.

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Redacción Semana
12 de agosto de 2026 a las 9:59 a. m.
Dólares / Dólar
Dólares / Dólar Foto: Adobe Stock

El dólar es una moneda fundamental en Colombia, dado que esta rige el comercio internacional, fija el valor de materias primas clave como el petróleo y afecta de manera directa el costo de vida de los ciudadanos. Es por ello que muchos la ven como una divisa atractiva para invertir.

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Si usted desea invertir en dólares desde Colombia tiene varias alternativas. Puede usar cuentas globales digitales, fondos de inversión o brokers internacionales. Estas opciones permiten cambiar pesos a una tasa competitiva, proteger sus ahorros de la devaluación local y generar rentabilidad sin necesidad de acumular efectivo físico.

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a Foto: Getty Images

Sin embargo, los más tradicionales prefieren justamente eso, tener el efectivo físico, para resguardar su dinero de manera tangible. Para ello existen las casas de cambio, que permiten realizar esta operación sin tantos trámites ni documentos. Aquí le contamos cómo ha sido la fluctuación de la divisa.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este miércoles

Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 12 de agosto. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,185.56 y de venta de $3,324.44.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:

CiudadTe lo CompranTe lo VendenSpread
Bogotá3,2353,338103
Cali3,2003,350150
Cúcuta3,2503,31060
Medellín3,1553,312157
Pereira3,2503,400150

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la siguiente tabla, que incluye los precios de compra y venta, así como la TRM, durante la última semana.

Inflación
Inflación Foto: stock.adobe.
FechaCompraVentaTRM
miércoles 12 de agosto de 20263185.563324.443121.07
martes 11 de agosto de 20263185.563324.443125.47
lunes 10 de agosto de 20263203.893339.173157.43
domingo 9 de agosto de 20263238.893360.833157.43
sábado 8 de agosto de 20263243.893362.53157.43
viernes 7 de agosto de 20263241.673360.283157.43
jueves 6 de agosto de 20263237.783360.283179.4
miércoles 5 de agosto de 20263228.333352.53204.51

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

NombreTe CompranTe VendenSpread
Amerikan Cash3,2403,340100
Cambios Kapital3,2503,33080
Latin Cambios3,2003,340140
Smart Exchange3,2503,34090

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.

Dolár
Flecha roja hacia abajo dentro de una lupa y un billete de dólar estadounidense para Estados Unidos de América o crisis de recesión económica de EE. UU. y concepto de reducción de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Foto: Adobe Stock

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.