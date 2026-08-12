El dólar es una moneda fundamental en Colombia, dado que esta rige el comercio internacional, fija el valor de materias primas clave como el petróleo y afecta de manera directa el costo de vida de los ciudadanos. Es por ello que muchos la ven como una divisa atractiva para invertir.

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Si usted desea invertir en dólares desde Colombia tiene varias alternativas. Puede usar cuentas globales digitales, fondos de inversión o brokers internacionales. Estas opciones permiten cambiar pesos a una tasa competitiva, proteger sus ahorros de la devaluación local y generar rentabilidad sin necesidad de acumular efectivo físico.

a Foto: Getty Images

Sin embargo, los más tradicionales prefieren justamente eso, tener el efectivo físico, para resguardar su dinero de manera tangible. Para ello existen las casas de cambio, que permiten realizar esta operación sin tantos trámites ni documentos. Aquí le contamos cómo ha sido la fluctuación de la divisa.

Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este miércoles

Este es el análisis del mercado cambiario para este miércoles 12 de agosto. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,185.56 y de venta de $3,324.44.

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Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.

Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:

Ciudad Te lo Compran Te lo Venden Spread Bogotá 3,235 3,338 103 Cali 3,200 3,350 150 Cúcuta 3,250 3,310 60 Medellín 3,155 3,312 157 Pereira 3,250 3,400 150

Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la siguiente tabla, que incluye los precios de compra y venta, así como la TRM, durante la última semana.

Inflación Foto: stock.adobe.

Fecha Compra Venta TRM miércoles 12 de agosto de 2026 3185.56 3324.44 3121.07 martes 11 de agosto de 2026 3185.56 3324.44 3125.47 lunes 10 de agosto de 2026 3203.89 3339.17 3157.43 domingo 9 de agosto de 2026 3238.89 3360.83 3157.43 sábado 8 de agosto de 2026 3243.89 3362.5 3157.43 viernes 7 de agosto de 2026 3241.67 3360.28 3157.43 jueves 6 de agosto de 2026 3237.78 3360.28 3179.4 miércoles 5 de agosto de 2026 3228.33 3352.5 3204.51

Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:

Nombre Te Compran Te Venden Spread Amerikan Cash 3,240 3,340 100 Cambios Kapital 3,250 3,330 80 Latin Cambios 3,200 3,340 140 Smart Exchange 3,250 3,340 90

Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.

Flecha roja hacia abajo dentro de una lupa y un billete de dólar estadounidense para Estados Unidos de América o crisis de recesión económica de EE. UU. y concepto de reducción de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Foto: Adobe Stock

Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.