Declaración de renta 2026: con el inicio de las fechas límite para presentarla, hay que tener en cuenta tres novedades

Llegó la temporada de las declaraciones de renta en 2026. Es hora de presentar ante la Dian el reporte individual, como persona natural, de los ingresos obtenidos en 2025, y en esta oportunidad, no solo la Dian cuenta con muchos más datos de los ciudadanos, los cuales recaba a través de la llamada información exógena, sino que hay novedades que se deben tener en cuenta.

A partir de este miércoles 12 de agosto empiezan los llamados vencimientos, es decir, las fechas límite, dentro del calendario tributario establecido, para realizar el trámite, al cual, están obligadas 7 millones de personas, según los cálculos de la Dian.

Información exógena es más detallada

Aunque Colombia tiene un número reducido de personas en el universo de declarantes y aportantes del impuesto de renta, la expectativa es recaudar 6,1 billones de pesos, aunque ahora, con la medida de aplazamiento de este pago tributario en las zonas afectadas por el terremoto, el ingreso podría tener inicialmente una baja sensible.

Andrés Felipe Velásquez, nuevo director de la Dian Foto: Foto tomada de X

Para esta ocasión, la información exógena, que es la que entregan bancos, empresas y otras entidades, de los movimientos de dinero que realizan los contribuyentes, se potenció. En medio de las críticas por la alta evasión, sin que se apliquen medidas contundentes para reducirla, la Dian buscó erradicar los vacíos de información, solicitando más datos que ya se evidencian en el formulario de los declarantes de renta.

Aplazamiento del calendario para pago del impuesto de renta en zona afectada por terremoto. Este es el borrador de norma del MinHacienda

Igualmente, la Dian está optimizado los cruces de datos y usando como insumo la facturación electrónica, para visualizar con más nitidez la verdad de los ingresos de los colombianos.

Tres novedades

Jeisson Ramírez, experto tributarista, fundador de Touché asesores, señala que hay algunas novedades para este año, las cuales, sin embargo, no necesariamente derivan de cambios normativos en el Estatuto Tributario, sino que se desgajan de sentencias proferidas en las cortes, o beneficios especiales que por alguna circunstancia, ahora se ponen de moda.

Calendario de declaración de renta 2026 Foto: Dian / Calendario Tributario

No todo lo que está en la exógena es ingreso: el ciudadano colombiano va a iniciar el proceso de elaboración y presentación de la declaración de renta, la cual se debe basar principalmente en dos documentos fundamentales: el certificado de ingresos y retenciones en la fuente, que lo expide cada empresa a los trabajadores asalariados, y la información exógena, es decir, la que reportan terceros; el contribuyente debe tener en cuenta varias sentencias proferidas.

Dian aspira a que 7 millones de contribuyentes presenten la declaración de renta en 2026

En los altos tribunales, en particular, en el Consejo de Estado, emitió fallos según los cuales la información exógena por sí sola no constituye plena prueba de ingresos ni de irregularidades tributarias. Así lo recordó Ramírez, y es uno de los puntos que están tomando en cuenta los asesores tributarios a la hora de indicar a los ciudadanos lo que hay que tener en cuenta al presentar la declaración de renta.

“Si llegara a realizarse una auditoría especial a la declaración de renta de algún contribuyente, la Dian no puede aplicar la presunción de que la información suministrada por terceros (exógena), del ciudadano es un ingreso”. Implica que a una persona le puede ingresar a la cuenta una suma, pero esa transacción no se podrá utilizar como prueba automática de que esa plata fue un ingreso por el que se debe pagar el impuesto, sin que antes se realice una fiscalización real.

Jeisson Ramírez, director de la firma Touché Asesores. Foto: Cortesía

Si compra un vehículo amigable con el ambiente. Otro de los puntos que se deben tener en cuenta en la presentación de la declaración de renta del 2026, ahora que está en boga la compra de vehículos eléctricos e híbridos, es el concepto que emitió la Dian en 2025. Allí se habló de una deducción en la base gravable para calcular el impuesto, de hasta el 50 % del valor de la inversión en vehículos 100 % eléctricos, híbridos HEV (tiene un motor combinado y en la parte eléctrica usa batería de recarga, no enchufe), y el híbrido enchufable.

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Claro está, para obtener el beneficio se requiere con una certificación de la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), pues la gabela tributaria es por gestión eficiente en el uso de la energía.

El pago de impuestos en Colombia genera inquietudes entre los ciudadanos por el destino de los recursos. Foto: Montaje: El País

Hijos de crianza. Otro beneficio que deben tener en cuenta los declarantes de renta es el que tiene que ver con los hijos de crianza, que es algo relativamente reciente, según recuerda Ramírez. De esa manera, los hijos reconocidos bajo la Ley 2388 pueden registrarse como dependientes económicos para reducir la base gravable en la declaración de renta, igualando sus derechos a los de los hijos biológicos ante la Dian. Este beneficio requiere la formalización legal de la crianza para aplicar la deducción correspondiente.

Con esas premisas, los colombianos podrán obtener alivios en su bolsillo al cumplir con la obligación tributaria, que inicia con el vencimiento de la fecha, para las personas con cédula terminada en 01 y 02. Quienes no presenten la declaración de renta este 12 de octubre, teniendo esos dos números en su identificación, tendrán que asumir las respectivas sanciones.