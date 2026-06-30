Dian aspira a que 7 millones de contribuyentes presenten la declaración de renta en 2026

Comienza a hablarse de declaraciones de renta en Colombia, porque la Dian ya anunció la expectativa que tiene con el número de contribuyentes que realizarán el trámite; sin embargo, esto no implica que todos aporten impuestos por el ingreso obtenido en 2025.

La autoridad tributaria espera que 7 millones de colombianos presenten la declaración de renta. Según el calendario tributario, las fechas previstas para hacer la tarea sin incurrir en sanciones por extemporaneidad irán del 12 de agosto en adelante.

Además, la Dian estima lograr un recaudo de 6,1 billones de pesos, que entrarán a fortalecer la bolsa pública colombiana, golpeada en los últimos años por un rezago en la obtención de la meta. Esto, en parte, porque se establecían proyecciones optimistas que no se alcanzaban.

En el caso de la declaración de renta, no hay que olvidar que muchos contribuyentes, ya sea por falta de recursos o porque se les pasa el tiempo, no realizan el trámite en las fechas correspondientes.

Calendario de vencimiento con fechas para presentar la declaración de renta en 2026. Foto: Dian / Documento

Con base en esto, la Dian recordó que, en esta anualidad, el calendario con las fechas de vencimiento, que empieza el 12 de agosto, arrancará con las cédulas o NIT terminados en 01 y 02.

La jornada con los vencimientos finalizará el 26 de octubre con los contribuyentes cuya identificación termine en 99 y 00.

Verifique si tiene que declarar renta

Para 2026, como en anteriores oportunidades, la Dian define los requisitos para ser declarante de renta. Esto depende de las transacciones que haya realizado el ciudadano en el año inmediatamente anterior, lo que a su vez se calcula a partir de la unidad de valor tributario (UVT).

Así, las personas naturales tienen que declarar renta si cumplen solo uno de los siguientes requisitos: