El terremoto del pasado 10 de agosto dejó graves daños en la infraestructura de varias ciudades, entre ellas el Aeropuerto de Matecaña, en Pereira, que sufrió un desplome en distintas partes de su estructura. Es por ello que varias aerolíneas han tomado decisiones respecto a su operación. La más reciente fue LATAM Airlines Colombia, que dispuso vuelos adicionales hacia y desde Armenia y Cali entre el 14 y el 17 de agosto, en el marco de la emergencia que atraviesa el país.

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Es importante tener en cuenta que los vuelos adicionales dispuestos incluyen dos vuelos diarios en la ruta Bogotá-Armenia y uno adicional para la ruta Bogotá-Cali, con lo cual se dispone de 9 vuelos diarios adicionales y 140 vuelos en total para las dos ciudades.

Los vuelos desde y hacia Pereira continúan cancelados debido al cierre del Aeropuerto Internacional Matecaña tras los daños ocasionados por el terremoto. Foto: Getty Images

“La compañía recomienda a los pasajeros priorizar la autogestión a través de LATAM.com y de la aplicación móvil, como la alternativa más sencilla y ágil para gestionar cambios en sus itinerarios, consultar el estado de sus vuelos y revisar las opciones disponibles”, indicó la empresa.

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La aerolínea precisa que los vuelos desde y hacia Pereira continúan cancelados debido al cierre del aeropuerto de esa ciudad. Sin embargo, mantiene un seguimiento permanente de la situación y evaluará cualquier ajuste operacional de acuerdo con la evolución de las condiciones del aeropuerto.

LATAM mantiene la flexibilidad para los pasajeros afectados, quienes podrán cambiar sus vuelos, solicitar reembolsos o modificar su ruta sin costos adicionales, sujeto a disponibilidad. Foto: NurPhoto via Getty Images

Latam asegura que mantendrá las demás medidas de flexibilidad dispuestas para pasajeros con vuelos previstos entre el 10 y el 23 de agosto de 2026 desde o hacia Pereira, Cali y Armenia.

“Los clientes afectados podrán realizar un cambio de fecha o vuelo sin costo, sin multa ni diferencia de tarifa; solicitar la devolución sin costo adicional; o realizar un cambio de ruta, sujeto a disponibilidad de sillas en la misma cabina del tiquete original. Estas flexibilidades permiten a los pasajeros reprogramar sus viajes hasta por un año”, precisó la empresa.

Los viajeros con vuelos programados entre el 10 y el 23 de agosto desde o hacia Pereira, Cali y Armenia podrán reprogramar sus viajes hasta por un año. Foto: Raúl Palacios