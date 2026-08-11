¿Más caro o más barato? Precio del dólar en casas de cambio para el martes 11 de agosto

Invertir en dólares es una de las maneras ideales para resguardar su patrimonio, esto dado que tener su dinero en esta divisa, lo protege de la devaluación local y diversifica su portafolio en una de las monedas más fuertes del mundo. En Colombia, especialmente, la moneda ha registrado una fluctuación a la baja, por lo que muchos se han interesado en la fluctuación de esta divisa.
Es clave entender que el dólar es fundamental en Colombia porque funciona como la principal moneda de referencia para el comercio internacional, la fijación de precios de productos básicos y la estabilidad de la economía nacional.
Quienes desean comprar dólares tienen varias alternativas para hacerlo. Sin embargo, una que es viable y fácil es la de adquirirlos en casas de cambio, que son establecimientos especializados para este fin. Aquí le contamos cómo está fluctuando la moneda en las casas de cambio del país a partir de un promedio realizado por el siguiente portal.
Precio del dólar en casas de cambio:
Este es el análisis del mercado cambiario para este martes 11 de agosto. Actualmente, las casas de cambio registran un precio promedio de compra de $3,275 y de venta de $3,375. Estos valores se calculan diariamente mediante un muestreo estadístico en las principales ciudades del país.
Aquí le contamos cuáles son los precios de los principales establecimientos de cambio en varias ciudades:
|Ciudad
|Te lo Compran
|Te lo Venden
|Spread
|Bogotá
|3,275
|3,375
|71
|Cali
|3,200
|3,350
|200
|Cartagena
|3,150
|3,400
|250
|Cúcuta
|3,370
|3,320
|50
|Medellín
|3,163
|3,323
|148
|Pereira
|3,250
|3,400
|150
Si desea revisar la fluctuación de la moneda a lo largo del tiempo, tenga en cuenta los valores de la siguiente tabla, que incluye los precios de compra y venta, así como la TRM, durante la última semana.
|Fecha
|Compra
|Venta
|TRM
|martes 11 de agosto de 2026
|3200
|3250
|3,125.47
|lunes 10 de agosto de 2026
|3235.71
|3370.71
|3157.43
|domingo 9 de agosto de 2026
|3235.71
|3370.71
|3157.43
|sábado 8 de agosto de 2026
|3240
|3372.14
|3157.43
|viernes 7 de agosto de 2026
|3238.1
|3370.24
|3157.43
|jueves 6 de agosto de 2026
|3234.76
|3370.24
|3179.4
|miércoles 5 de agosto de 2026
|3221.9
|3361.67
|3204.51
|martes 4 de agosto de 2026
|3217.62
|3363.57
|3230.44
|lunes 3 de agosto de 2026
|3201.11
|3335.83
|3144.14
Por otro lado, si desea analizar el precio de la moneda por establecimiento de cambio, tenga en cuenta los siguientes valores:
|Nombre
|Te Compran
|Te Venden
|Spread
|Amerikan Cash
|3,260
|3,360
|100
|Cambios Kapital
|3,250
|3,350
|100
|Latin Cambios
|3,300
|3,380
|80
|Smart Exchange
|3,290
|3,370
|80
Antes de realizar cualquier transacción, tenga en cuenta que las casas de cambio no fijan sus precios con base en los valores establecidos por una entidad oficial.
Estos valores se determinan según las condiciones de oferta y demanda del mercado.