MinHacienda, Miguel Gómez, anunció que se posterga el pago del impuesto de renta. ¿Cómo aplicará?

Llegó con pies de plomo. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, durante la primera salida al ruedo del proyecto de presupuesto 2027 en las comisiones económicas del Congreso de la República, sorprendió.

Además de hacer una confesión sobre los primeros minutos después de haberse posesionado en el cargo, lanzó todo un paquete de medidas en el contexto del desastre ocasionado por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió algunas regiones del país.

Se declarará emergencia económica

Además de indicar que este martes 11 de agosto el Gobierno nacional declararía el estado de emergencia económica, señaló que se definieron varias estrategias, no solo para irrigar recursos, sino también para aliviar el bolsillo.

En primer lugar, Gómez afirmó que se pondrá a disposición de las necesidades que están teniendo los colombianos afectados por el evento sísmico la totalidad de los recursos del Fondo Nacional de Riesgo de Desastres, con el fin de brindar atención urgente.

Igualmente, el funcionario anunció: “Activamos, bajo el marco de la emergencia económica —que espero se declare en las próximas horas—, un crédito de hasta $ 450 millones de dólares con el Banco Mundial para atender la emergencia”. Dichos recursos estarían disponibles antes de que termine la semana.

Según afirmó Gómez, también se priorizarán partidas presupuestales que permitan canalizar esos recursos a la atención del desastre.

Miguel Gómez, ministro de Hacienda, indicó que se pondrán a disposición de las necesidades de las poblaciones los recursos económicos para atender la emergencia por el terremoto. Foto: Congreso de la República / Youtube

El ministro no dejó de mencionar el reciente pasado de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD): “Nuestra única preocupación es que esos recursos sean ejecutados por la UNGRD. Esa institución ha demostrado ser propicia para la corrupción y el desgreño. Por ello estamos preocupados. Vamos a canalizar recursos importantes y el récord de esa institución no solo no es bueno sino que es aterrador. Vergonzoso”.

Por ello, ahora, en medio de la crítica situación que están enfrentando los colombianos afectados por el terremoto, la expectativa de Gómez es “que esa institución no le falle ahora al país, que no se desvíen los recursos para comprar maquinaria obsoleta”.

El pago de los impuestos en Colombia genera inquietudes entre los ciudadanos por el destino de los recursos. Foto: Montaje: El País

El impuesto de renta se aplaza por un mes

Aunque no entregó los detalles de cómo se aplicará la medida, uno de los anuncios claves que hizo Gómez fue el del aplazamiento, por un mes, del pago del impuesto de renta, que, según el cronograma de la Dian, iniciaba este 12 de agosto.

“Vamos a postergar el pago del impuesto de renta de personas naturales, pensando en que las personas que están atendiendo un desastre no tendrían cabeza para pensar en pagos de esta naturaleza”, afirmó, por lo cual hay expectativa por conocer la letra menuda de dicha medida.

De manera preliminar, SEMANA conoció que el aplazamiento de los vencimientos solo se aplicaría en las regiones afectadas por el terremoto del 10 de agosto, que deja miles de damnificados y daños graves en infraestructura.

“No vamos a subir impuestos”

Otro de los anuncios hechos por el ministro de Hacienda está relacionado con la razón puntual que motivó la sesión conjunta de las comisiones económicas del Congreso: el presupuesto 2027.

Según afirmó el economista que ahora lleva las riendas de las finanzas públicas en el país, aunque el nuevo Gobierno ha hablado de una reforma tributaria que radicará en el Legislativo en septiembre, ahora confirmó una vez más: “No vamos a subir impuestos”. En el mismo sentido, sustentó que no habría cabida para más cobros en medio de una situación como la del desastre dejado por el terremoto.

El nuevo Gobierno ha hablado de una reforma tributaria que radicará en el Legislativo en septiembre. Foto: Congreso de la República / Youtube

Apoya devolución del presupuesto

El ministro Gómez afirmó que apoya la propuesta presentada por las comisiones económicas de devolver el presupuesto 2027 para que el Ministerio de Hacienda le haga las enmiendas necesarias, toda vez que varias de las intervenciones que se escucharon en el recinto, como las de la Contraloría General y el Banco de la República, respaldaron la tesis de que el proyecto de ley vulnera principios claves del Estatuto Orgánico del Presupuesto.

¿Cuál fue la confesión?

Al inicio de la intervención en las comisiones económicas del Congreso, Gómez hizo una confesión: “Llego al cargo, me posesiono y a los 40 minutos hay un temblor de grandes dimensiones. Para el Gobierno, lo más importante es atender a las víctimas”.