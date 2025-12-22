La Contraloría General emitió un comunicado en el que le hizo un llamado al Gobierno del presidente Gustavo Petro, más precisamente al Ministerio de Hacienda, para que, en el proceso de recorte del Presupuesto General de la Nación, adopte una “estrategia responsable, austera y equilibrada”.

El órgano de control indicó que el Congreso de la República aprobó el presupuesto del próximo año con un claro desequilibrio entre fuentes y usos, por lo que remarcó que a la cartera solo le queda el recorte del gasto en 2026.

En ese sentido, señaló que mientras que los ingresos se aprobaron por $530,7 billones, los gastos ascienden a $546,9 billones, remarcando que el cierre de esta diferencia dependía de la aprobación de la Ley de Financiamiento por $16,29 billones, la cual fue negada y archivada de manera definitiva.

Germán Ávila, ministro de Hacienda. Foto: Ministerio de Hacienda / Cortesía

“Para la Contraloría General la alternativa más viable es el recorte del gasto el cual debe tener en cuenta las fuertes inflexibilidades que caracterizan su composición, pues según el Ministerio de Hacienda, cerca del 92% del presupuesto es inmodificable”, dice el comunicado.

El ente de control precisó que para este 2026, la estructura del Presupuesto General se distribuye así: 65,5% en gastos de funcionamiento ($358,1 billones), 18,4% en deuda ($100,4 billones) y 16,1% en inversión ($88,4 billones).

Gustavo Petro apunta a la tributaria por la puerta de atrás. Tributarista explica cuánto tendría que pagar usted de más

Por lo mismo, resaltó que es fundamental que los recortes presupuestales se realicen con un enfoque que asegure la continuidad de los servicios públicos esenciales, evitando un aumento del déficit que ponga en riesgo la estabilidad económica del país y la sostenibilidad de las finanzas públicas.

Por esa misma línea, expresó que Colombia siempre ha mantenido un cumplimiento “estricto” en lo relacionado con sus compromisos crediticios, por lo que el recorte de esta deuda estaría exento. No obstante, recordó que mediante operaciones de manejo de deuda, el Ejecutivo puede reducir una porción de este gasto.

La entidad, además, mencionó que ha evidenciado una “marcada rigidez” asociada a gastos de personal, pensiones y transferencias, particularmente las del Sistema General de Participaciones. Por lo mismo, destacó que un análisis podría identificar ajustes en gastos como contratación, viáticos y otros componentes operativo.

“En el caso de la inversión, aunque es el rubro con mayor flexibilidad, también presenta restricciones, especialmente en proyectos con vigencias futuras comprometidas. En este espacio, el Gobierno deberá priorizar iniciativas con alto impacto macro-regional y que mejoren la estabilidad económica y la transformación productiva del país“, dijo.

Emergencia económica: decreto ya está listo y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, revela los hechos sobrevinientes

En otro apartado del comunicado, la Contraloría indicó que el Ministerio tiene que mejorar la ejecución presupuestal, superando los niveles observados en años recientes.

De hecho, precisó que con corte al 15 de diciembre, hay una ejecución del 79,9%, pero hay preocupación en lo que tiene que ver con el rubro de inversión, pues cuenta apenas con un 52,8% obligado.

“El Gobierno, a través de la Dian, debe acelerar la modernización institucional y fortalecer las estrategias contra la evasión y la elusión, con el fin de aumentar el recaudo tributario efectivo“, añadió.

Asimismo, el órgano de control afirmó que es esencial que haya un recorte de gasto transparente y participativo, donde siempre prevalezca el diálogo con los sectores afectados.

“Finalmente, es indispensable reafirmar la disciplina fiscal del Gobierno para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo”, concluyó.