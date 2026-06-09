🔴 EN VIVO: Siga el minuto a minuto de la cumbre internacional sobre controles al abuso de poder

La Procuraduría General de la Nación realizará este martes 9 de junio la Primera Cumbre Internacional de Entidades Autónomas y de Control Bogotá 2026: “Controles al abuso de poder en democracias modernas”, un espacio de análisis sobre los mecanismos de control institucional y los contrapesos en las democracias.

Controles al abuso de poder: análisis en gran cumbre internacional en Bogotá

En este encuentro intervendrán el registrador nacional, Hernán Penagos; el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra; y el procurador general, Gregorio Eljach. La moderación estará a cargo de Yesid Lancheros, director de SEMANA.

Minuto a minuto

9:10 a. m.: “Controlar el poder público”

Alberto Montaña Plata, presidente del Consejo de Estado, explica cuales son las garantías para fortalecer la democracia: “Hay una peculiaria colombiana que debe tenerse en cuenta cuando se habla del poder judicial, ejerciendo un control sobre el poder. Y es que Colombia es el único estado con una jurisdicción de lo contencioso administrativo con un Consejo de Estado en su cabeza y eso no es una formalidad, es el único país de América latina que tiene ello, es un aspecto muy sustancial.

9:05 a. m.: Control al poder

Humberto Sierra Porto, expresidente de la Corte Constitucional y de la CIDH, estará a cargo de la moderación de esta primera parte donde se hablará de controles al abuso de poder y responderán a: ¿Cuál es el papel que los órganos de judiciales deben tener en esta problemática de abuso de poder?

Primera Cumbre Internacional de Entidades Autónomas y de Control Bogotá 2026. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

9:00 a. m.: Diálogo de expertos: “Modelos democráticos del control de poder”

Participarán Paola Meneses Mosquera, presidenta de la Corte Constitucional; Iván Mauricio Lenis Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia; y Alberto Montaña Plata, presidente del Consejo de Estado. La moderación estará a cargo de Humberto Sierra Porto, expresidente de la Corte Constitucional y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

8:40 a. m.: “Separación de poderes”

El exministro Cepeda Ulloa dice que “la oposición se plantea como la alternativa de poder, cómo en el régimen parlamentario”.

Fernando Cepeda Ulloa, exministro de Estado. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

8:30 a. m.: Introducción “Una mirada global al control del poder”

Fernando Cepeda Ulloa, exministro de Estado, (con auspicio de la Sala de Excelencia Académica) dio inicio a esta cumbre.

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