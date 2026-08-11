Comisiones económicas del Congreso aprueban devolución del presupuesto 2027 al Ministerio de Hacienda; ¿y ahora qué?

Con nueve proposiciones que pedían devolver el proyecto de presupuesto 2027 para que el Ministerio de Hacienda, en el contexto del nuevo Gobierno, realizara enmiendas, las comisiones económicas aprobaron por mayoría la propuesta que originalmente había sido radicada por Óscar Darío Pérez, uno de los parlamentarios de mayor trayectoria en el Congreso actual.

De esta manera, el Presupuesto General de la Nación para el próximo año, aforado en $ 575,6 billones de pesos, volverá a manos de la cartera de Hacienda para que se realicen ajustes acordes con el perfil administrativo de la administración que los colombianos eligieron por mayoría en las urnas.

Según confirmó Pérez, aunque existen antecedentes de devolución de otros proyectos de presupuesto en distintos momentos de la historia del país, lo inédito en esta ocasión serían las razones por las cuales el proyecto es devuelto al Ministerio.

La intervención del ministro de Hacienda, Miguel Gómez, aclaró varios puntos y sustentó las razones que ya había expuesto Pérez.

Por ejemplo, Gómez señaló que una devolución del presupuesto no ocurría desde 2013, cuando el Congreso tomó una decisión similar, aunque en aquel entonces fue por causas menores. Ahora, según Gómez, se trata de una propuesta “inconsistente con el Marco Fiscal de Mediano Plazo; hecha a la carrera, que no respeta las normas de trámite presupuestal. Es una chambonada”, enfatizó.

Agregó: “El proyecto es altísimo en gastos, lleno de burocracia, con partidas poco claras y abultado en asignación del servicio de la deuda”.

El desafiante debut de Miguel Gómez como ministro de Hacienda en el Congreso: presupuesto 2027 sale al ruedo

Tenso debate

Luego de más de cuatro horas de sesión y tras escuchar a Miguel Gómez en su primera intervención como ministro de Hacienda, la tensión fue aumentando. El debate se centró en si el proyecto debía ser devuelto a la cartera de Hacienda o si, por el contrario, debía ajustarse mediante las discusiones que se llevarán a cabo durante su trámite de estudio y aprobación.

La primera posición fue respaldada por las bancadas que no se alinean con el Pacto Histórico, partido que oficialmente lidera la oposición al nuevo Gobierno. La contraparte defendió el trabajo realizado por el Gobierno saliente y cuestionó la decisión de desconocer algunas de las realidades económicas que sustentaron la propuesta.

Óscar Darío Pérez, representante a la Cámara. Foto: Congreso de la República / Youtube

¿Cómo fue la votación?

La votación que tuvo la propuesta de devolución del presupuesto 2027 al Ministerio de Hacienda evidencia la tendencia política que podrían tener las propuestas que pasen por las comisiones económicas:

La Comisión Cuarta de la Cámara, por ejemplo, votó de manera unánime: 16 por el sí y cero por el no. Ese era el total de participantes por esa célula en la sesión.

Ese era el total de participantes por esa célula en la sesión. La Comisión Cuarta del Senado puso nueve votos por el sí y cuatro por el no.

En la Comisión Tercera de la Cámara, hubo 20 votos por el sí y cinco por el no.

La Comisión Tercera del Senado aportó 10 votos por el sí y cero por el no.

Entrevista Ministro de Hacienda Miguel Gómez Martínez

El compromiso de MinHacienda

Una de las preocupaciones de los congresistas que estaban de acuerdo con la devolución del proyecto de presupuesto para que el Ministerio de Hacienda lo reorganizara y quedara más acorde, tanto con las realidades derivadas de la emergencia económica como con las prioridades del nuevo plan de gobierno, eran los tiempos.

Cuando el Legislativo devuelve el proyecto de ley de presupuesto, el Ejecutivo tiene hasta el 30 de agosto para volver a presentarlo.

Así las cosas, varios legisladores pidieron a Gómez celeridad para que los congresistas puedan revisar las novedades antes de iniciar el estudio de la propuesta, que seguramente será modificada en su mayoría.

En respuesta, el jefe de la cartera de Hacienda se comprometió a presentar el proyecto el 26 de agosto, de manera que haya tiempo suficiente para realizar las enmiendas y, a su vez, se dé un margen prudente a los congresistas para estudiarlo y entenderlo a fondo antes de votarlo y aprobarlo en primer debate, lo que tendrá que ocurrir antes del 25 de septiembre.