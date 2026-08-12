Dólar abre a la baja en Colombia: precio oficial de este 12 de agosto

El dólar inició la cotización de este 12 de agosto en un precio de $ 3.119, lo que significó una baja de $2 frente a la tasa representativa del mercado definida por la Superfinanciera para hoy, que se ubica en $ 3.121.

Gráfico precio del dolar

En cuanto a los movimientos de la moneda, esta registra hoy un comportamiento volátil, teniendo en cuenta que el precio máximo al que llegó durante los primeros minutos es de $ 3.122. Por su parte, el precio mínimo de la divisa hasta ahora es de $ 3.105. El precio promedio es de $3.113.

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En cuanto a las transacciones del dólar, el volumen negociado hasta el momento se ubica en 325 ,37 millones, registrando además un volumen promedio de 494,48 millones.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación de 0,03 % llegando a las 99,682 unidades.

Así se mueve la divisa americana hoy. Foto: Getty Images

Inflación en EE.UU. se modera a 3,4% anual en julio

El incremento de los precios al consumo se moderó ligeramente en julio en Estados Unidos, a 3,4% en 12 meses, según el índice publicado el miércoles por el Departamento de Trabajo.

El dato del IPC estuvo en línea con las expectativas del mercado, en un contexto de caída de precios de la gasolina por el cese temporal de hostilidades en Medio Oriente entre junio y principios de julio, antes de que se recrudeciera el conflicto.

Los analistas esperaban precisamente un dato de 3,4% de inflación a 12 meses, según el consenso reunido por MarketWatch.

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En la medición mes a mes, los precios al consumo aumentaron un 0,1%, también como preveían los analistas. Ese dato se explica principalmente por un aumento en los precios de los servicios de salud.

El portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, celebró en X los datos de inflación, y consideró que es “la prueba de que la política económica del presidente Trump funciona”.

Inflación en EE.UU. se modera a 3,4% anual en julio Foto: Adobe Stock

“A pesar de las perturbaciones a causa de Irán, la inflación subyacente está cerca del objetivo de la Fed”, añadió.

La inflación subyacente excluye los precios volátiles como energía e inflación, y según el reporte oficial de este martes se ubicó en 2,5% anual en julio.