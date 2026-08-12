Quienes tienen un crédito hipotecario en Bogotá y están, de a poco, cumpliendo el sueño de tener casa propia, ahora tendrán nuevamente un beneficio que entrega la Secretaría Distrital de Hábitat y que permite que muchos puedan realizar pagos más cómodos de sus cuotas.

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Se trata del subsidio de vivienda ‘Reduce tu Cuota’, cuyo propósito es que nuevos hogares bogotanos puedan acceder a este subsidio distrital, el cual contribuye a disminuir el valor de la cuota mensual del crédito hipotecario o leasing habitacional para la adquisición de vivienda de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP).

El beneficio está dirigido a hogares que hayan adquirido una vivienda nueva de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP) en Bogotá.terminar siendo dueña”. Foto: Getty Images/iStockphoto

Si usted desea aplicar, tenga en cuenta que deberá realizar su solicitud a través de la entidad financiera con la que gestionan la financiación de su vivienda. La plataforma permanecerá habilitada hasta agotar los cupos disponibles.

¿En qué consiste el programa ‘Reduce tu cuota’?

Este programa del distrito facilita el pago de la cuota mensual del crédito hipotecario o leasing habitacional de los hogares que adquirieron una vivienda de interés social (VIS) o de interés prioritario (VIP) en Bogotá.

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Tenga en cuenta que el subsidio asignado es de $21.010.860, valor que se distribuye en 48 cuotas mensuales y se gira directamente a la entidad financiera, lo que permite que el hogar beneficiario vea reflejado un descuento en el valor de su cuota mensual.

Para acceder al subsidio, los hogares deben cumplir requisitos como no superar ingresos mensuales de $7.003.620 y no ser propietarios de otra vivienda. Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Estos son los potenciales aplicantes al subsidio:

Podrán postularse los hogares que cumplan, entre otros, los siguientes requisitos:

El o la jefe del hogar debe ser mayor de edad.

Los ingresos mensuales del hogar no deben superar los $ 7.003.620 para 2026.

Contar con un crédito hipotecario o leasing habitacional aprobado para la adquisición de una vivienda nueva VIS o VIP en Bogotá.

No ser propietario de otra vivienda en el territorio nacional, diferente a la que está siendo financiada.

No ser beneficiario, ni estar en proceso de ser beneficiario, de la cobertura a la tasa de interés otorgada por el Gobierno nacional.

Cumplir los demás requisitos establecidos para acceder al programa.