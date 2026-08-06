Cuáles son los cambios que vienen tras la transición del Sisbén al RUI: ¿subsidios se pierden?

El Sisbén (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales) era una base de datos en Colombia que clasificaba a la población según sus condiciones de vida e ingresos, con el propósito es ayudar al Estado a repartir los subsidios y la ayuda social a las personas que más lo necesitaban. Sin embargo, desde hace algunas semanas, dio paso a un nuevo sistema.

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Más exactamente desde el pasado 1 de agosto, comenzó oficialmente en Colombia la transición del sistema al nuevo Registro Universal de Ingresos, más conocido como RUI. Este nuevo sistema llegará para ser un instrumento de focalización social.

El Gobierno estableció un periodo de transición hasta el 31 de octubre para que las entidades ajusten sus sistemas sin afectar a los actuales beneficiarios de subsidios. Foto: Prosperidad Social

Tras el cambio, son muchas las dudas que tienen los beneficiarios de subsidios, cuyo requisito era pertenecer a un grupo específico del Sisbén.

Es importante que sepa que las personas que ya estaban focalizadas mediante el Sisbén, hasta el 31 de julio de 2026, no perderán automáticamente ningún beneficio en los programas sociales.

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Tras el cambio, se estableció un periodo de transición que será extendido hasta el 31 de octubre. Las entidades responsables de subsidios deberán realizar los ajustes necesarios para que se puedan adaptar al nuevo sistema, sin afectar los beneficiarios.

Las personas que estaban focalizadas con el Sisbén hasta el 31 de julio de 2026 no perderán automáticamente los beneficios de programas sociales como Renta Ciudadana o Colombia Mayor. Foto: Prosperidad Social / cortesía

Para estos meses, no sería necesario realizar una nueva encuesta ni que tengan que adelantar nuevos trámites. Estos hogares seguirán siendo tenidos en cuenta mientras se realiza el proceso migratorio de los datos.

Es responsabilidad de las entidades que diseñan los programas, ajustarse al nuevo sistema. Este mandato cobija a Prosperidad Social, que tiene programas como Colombia Mayor, Renta Ciudadana, la Devolución del IVA, entre otros subsidios, que permiten ayudar a las poblaciones vulnerables en el país.

Durante el proceso de migración de datos, los hogares seguirán siendo tenidos en cuenta y no deberán realizar una nueva encuesta ni adelantar trámites adicionales. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País, con foto de: (Prosperidad Social)

Otra de las dudas es cómo realizar la actualización de datos si los pertenecientes al nuevo sistema ven inconsistencias. Para ello tiene que acudir a la Ventanilla Social de las entidades de los subsidios, para solicitar las correcciones correspondientes.