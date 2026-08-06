Cuáles son los cambios que vienen tras la transición del Sisbén al RUI: ¿subsidios se pierden?

El Sisbén (Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales) era una base de datos en Colombia que clasificaba a la población según sus condiciones de vida e ingresos, con el propósito es ayudar al Estado a repartir los subsidios y la ayuda social a las personas que más lo necesitaban. Sin embargo, desde hace algunas semanas, dio paso a un nuevo sistema.
Más exactamente desde el pasado 1 de agosto, comenzó oficialmente en Colombia la transición del sistema al nuevo Registro Universal de Ingresos, más conocido como RUI. Este nuevo sistema llegará para ser un instrumento de focalización social.
Tras el cambio, son muchas las dudas que tienen los beneficiarios de subsidios, cuyo requisito era pertenecer a un grupo específico del Sisbén.
Es importante que sepa que las personas que ya estaban focalizadas mediante el Sisbén, hasta el 31 de julio de 2026, no perderán automáticamente ningún beneficio en los programas sociales.
Tras el cambio, se estableció un periodo de transición que será extendido hasta el 31 de octubre. Las entidades responsables de subsidios deberán realizar los ajustes necesarios para que se puedan adaptar al nuevo sistema, sin afectar los beneficiarios.
Para estos meses, no sería necesario realizar una nueva encuesta ni que tengan que adelantar nuevos trámites. Estos hogares seguirán siendo tenidos en cuenta mientras se realiza el proceso migratorio de los datos.
Es responsabilidad de las entidades que diseñan los programas, ajustarse al nuevo sistema. Este mandato cobija a Prosperidad Social, que tiene programas como Colombia Mayor, Renta Ciudadana, la Devolución del IVA, entre otros subsidios, que permiten ayudar a las poblaciones vulnerables en el país.
Otra de las dudas es cómo realizar la actualización de datos si los pertenecientes al nuevo sistema ven inconsistencias. Para ello tiene que acudir a la Ventanilla Social de las entidades de los subsidios, para solicitar las correcciones correspondientes.