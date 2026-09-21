Precio del dólar en casas de cambio para el lunes 21 de septiembre de 2026

Invertir en dólares es una de las alternativas que algunas personas consideran para diversificar su patrimonio y reducir la exposición a las variaciones de la moneda local. Además de ser una opción de ahorro para determinados perfiles, la divisa estadounidense tiene un papel relevante en operaciones comerciales, financieras y de comercio internacional.
En Colombia, el comportamiento del dólar genera especial interés debido a su impacto en diferentes sectores de la economía. La moneda estadounidense es utilizada como referencia para transacciones internacionales, negociación de materias primas, fijación de algunos precios y diversas operaciones financieras.
Quienes necesitan comprar o vender dólares en efectivo pueden acudir a casas de cambio y establecimientos autorizados para la compra y venta de divisas. Estos negocios manejan sus propias cotizaciones, por lo que los precios pueden cambiar según la oferta y demanda, la ciudad, la disponibilidad de efectivo y las condiciones particulares de cada establecimiento.
Precio del dólar en casas de cambio: así está la divisa hoy
La Tasa Representativa del Mercado (TRM) del dólar vigente en Colombia para este lunes 21 de septiembre de 2026 se ubicó en $ 3.192,92 por dólar, lo que representó un incremento de $ 41,19 frente a la tasa anterior de $ 3.151,73 registrada el viernes 18 de septiembre. La variación fue positiva en 1,31 %.
La Tasa Representativa del Mercado (TRM) es el indicador oficial que sirve como referencia para las operaciones cambiarias en Colombia. Este valor corresponde al promedio de las operaciones de compra y venta de dólares realizadas por intermediarios autorizados y certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Sin embargo, no representa necesariamente el precio final que encontrará una persona al comprar o vender dólares en efectivo, debido a que las casas de cambio aplican sus propias cotizaciones según factores como oferta, demanda, costos operativos y márgenes de operación.
De acuerdo con la actualización del mercado de efectivo, estos son los precios promedio del dólar en casas de cambio en algunas ciudades del país:
|Ciudad
|Le compran
|Le venden
|Spread
|Bogotá
|$3.134
|$3.234
|100
|Cali
|$3.150
|$3.325
|175
|Cartagena
|$3.050
|$3.300
|250
|Cúcuta
|$3.170
|$3.225
|55
|Medellín
|$3.096
|$3.217
|121
|Pereira
|$3.130
|$3.230
|100
En el mercado de efectivo, Cúcuta registró uno de los precios promedio de compra más altos, con una cotización cercana a $3.170 por dólar, seguida por Cali con valores de $3.150. Esto significa que quienes venden dólares en estas ciudades encuentran referencias diferentes frente a otras plazas analizadas.
Por el lado de la venta de dólares, Cali presentó una de las cotizaciones promedio más altas, con valores alrededor de $3.325 por dólar, mientras que Medellín mantuvo una de las tasas de venta más bajas, cercana a $3.217 por dólar.
Aunque la TRM registró un incremento frente a la jornada anterior, las cotizaciones del dólar en efectivo continúan mostrando diferencias según la ciudad y las condiciones particulares de cada mercado local.
Precio del dólar por casa de cambio en Bogotá
Para quienes buscan comprar o vender dólares en Bogotá, las casas de cambio manejan tarifas diferentes de acuerdo con sus condiciones de operación, disponibilidad de efectivo y dinámica del mercado. Como referencia, estos son algunos valores registrados en establecimientos de la capital del país:
|Casa de cambio
|Le compran
|Le venden
|Spread
|Amerikan Cash
|$3.150
|$3.215
|65
|Cambios Kapital
|$3.150
|$3.200
|50
|Latin Cambios
|$3.120
|$3.210
|90
|Punto Dollar
|$3.050
|$3.250
|200
|Smart Exchange
|$3.170
|$3.220
|50