Por precios más allá del tope, Superindustria impone fuerte sanción a distribuidora de medicamentos

De una fuerte suma de dinero tendrá que desprenderse la Distribuidora Nacional Hospitalaria Cúcuta, empresa registrada como una S.A.S., luego de la decisión anunciada por la Superintendencia de Industria y Comercio-SIC.

Al resolver un recurso de apelación, la entidad de control impuso una sanción de $4.614.400.192, por incumplir el régimen de control directo de precios de medicamentos.

Se prenden las alarmas en el sistema de salud: 85,7 % del gasto en medicamentos fue para productos importados

Implica que la empresa comercializaba 47 medicamentos por encima de los precios máximos establecidos por la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos —CNPMDM—.

Medicamentos Foto: Getty Images

Muy caros

El asunto, además de atentar contra las finanzas públicas (ya que el sistema de salud compra medicamentos para los usuarios del POS y del régimen subsidiado); y afectarla competitividad de las distribuidoras de medicamentos, también impacta a los usuarios que por alguna razón tienen que comprar de su bolsillo el remedio.

La SIC estableció que, entre los medicamentos que se identificaron con exceso de precio se encuentran productos utilizados para el tratamiento de enfermedades y condiciones de salud como epilepsia, diabetes, enfermedades cardiovasculares, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), artritis, infecciones urinarias y trastornos de salud mental.

Adicionalmente, en la lista están también medicamentos empleados para controlar sangrados durante procedimientos quirúrgicos y disolver coágulos en la sangre.

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Así eran los excesos de precio aplicados

De acuerdo con la investigación adelantada por la SIC, los excesos de precio no eran tímidos. Por ejemplo, para un medicamento como Depo-Medrol, utilizado para el tratamiento de la artritis, un 7.001 % más frente al precio regulado.

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Tratamientos que son de uso masivo, como el Verapamilo, que los médicos recetan en casos de cardiovasculares, tenía incrementos de 1.912 %.

Un poco más moderado entre esos exorbitantes aumentos, pero no por ello exageradamente más caros que el tope establecido, está el Tisseel, que se utiliza cuando se presenta sangrado posquirúrgico. El exceso en el cobro es de 711 %.

La SIC también registra medicamentos como Actilyse, medicamento que también es coadyuvante en casos de coágulos en la sangre, estaba siendo cobrado con un precio de 586 % más.

Y ni qué decir del Briviact, empleado en el tratamiento de la epilepsia, registró un exceso de 408 %.

El caso de la Distribuidora Nacional Hospitalaria Cúcuta viene andando desde 2025, cuando la SIC encontró que la sociedad mayorista aplicaba cobros mayores a los permitidos, lo que habría ocurrido durante los meses de octubre de 2022 a junio de 2023, según los informes de la Superintendencia.

Foto: Guillermo Torres /Semana