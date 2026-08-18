Recuperar la salud también significa sentirse como en casa

El crecimiento del turismo de salud está impulsando una nueva forma de entender la recuperación de los pacientes en Colombia. De hecho, de acuerdo con cifras de la Encuesta de Visitantes Internacionales del Dane, entre enero y marzo de 2025 se realizaron más de 12.000 viajes al país con motivos de tratamientos médicos y/o experiencias de bienestar, con un gasto promedio por viaje de 33.500 dólares.

Ese cambio no es gratuito, Colombia se ha consolidado como uno de los países con mayor proyección en turismo de salud gracias a la calidad de sus profesionales y la infraestructura hospitalaria. Sin embargo, este crecimiento también ha evidenciado una necesidad que durante años pasó desapercibida: ¿qué ocurre con el paciente cuando sale del hospital?

La recuperación no termina con una cirugía, una consulta o un tratamiento. Continúa en el lugar donde el paciente descansa, se alimenta, se moviliza y comparte con su acompañante. Esa realidad ha dado paso a una nueva categoría dentro de la hospitalidad: el hotel de salud.

En esa categoría Hotel Vitae lidera. Bajo un modelo que integra bienestar, hospitalidad y atención especializada, la empresa ha transformado el concepto tradicional de hogar de paso en un modelo de hospitalidad especializada que acompaña a pacientes, cuidadores y familias durante su proceso de recuperación.

Con presencia en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y San Andrés, la compañía ofrece mucho más que alojamiento. Su modelo integra alimentación programada (horarios de comida acordes a cada tratamiento), transporte (traslados coordinados de acuerdo con la recuperación del paciente) y espacios diseñados para brindar tranquilidad, seguridad y bienestar a quienes deben permanecer lejos de casa por motivos de salud.

“Nosotros no solo ofrecemos hospedaje. Creemos genuinamente que la recuperación es un factor definitorio para la salud de los pacientes y entendemos que sanar implica sentirse acompañado. Por eso, en Hotel Vitae ofrecemos un modelo que combina servicios, comodidad y un ambiente que favorece una recuperación segura y humana”, menciona Jennyfer Lora Santiago, directora de Hotel Vitae.

Esta visión ha convertido a la organización en un aliado estratégico para pacientes, EPS, aseguradoras e instituciones de salud, contribuyendo a que la experiencia del usuario sea más humana, organizada y enfocada en la recuperación.

Más allá del turismo de salud

El concepto de hotel de salud representa una evolución natural del turismo de salud. Así como la atención médica es fundamental para tratar una enfermedad, el entorno en el que el paciente permanece durante su tratamiento también influye en su bienestar y calidad de vida.

Descansar adecuadamente, contar con una alimentación acorde con las necesidades de cada persona, disponer de una logística eficiente para asistir a las citas médicas y sentirse acompañado de profesionales hacen parte de una recuperación más integral.

Con una visión de crecimiento nacional y de fortalecimiento del turismo de salud en Colombia, Hotel Vitae continúa consolidando un modelo que responde a las nuevas necesidades del sector y que aporta valor a toda la cadena de atención. Más que ofrecer hospedaje, la compañía impulsa una nueva forma de entender la hospitalidad, en la que el bienestar es el pilar del proceso de recuperación.

Porque cuando una persona viaja para recuperar su salud, el destino no es únicamente una clínica o un hospital. El verdadero destino es recuperar su bienestar. Y ese camino también comienza en un Hotel Vitae.