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Se inundó el deprimido de la 100 en Bogotá: video muestra la afectación vial

Las fuertes lluvias que vienen azotando a la capital dejan sus estragos.

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Camilo Eduardo Velásquez

Camilo Eduardo Velásquez

10 de octubre de 2026 a las 11:06 a. m.
Inundación en deprimido de la Calle 100.
Inundación en deprimido de la Calle 100. Foto: X/ Secretaría de Movilidad

La Secretaría de Movilidad confirmó la inundación que se presentó en la mañana de este sábado, 10 de octubre, en el deprimido de la calle 100 con carrera 15, en el norte de Bogotá, luego de las fuertes lluvias que azotaron a la ciudad el viernes.

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El cuerpo de Bomberos de Bogotá se dirigió al lugar para atender la emergencia vial y solucionar la acumulación de agua. En un video publicado por la secretaría se evidenció la magnitud de la afectación que, por el momento, solo afecta ese punto del corredor.

*Noticia en desarrollo.