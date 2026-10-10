Se inundó el deprimido de la 100 en Bogotá: video muestra la afectación vial

La Secretaría de Movilidad confirmó la inundación que se presentó en la mañana de este sábado, 10 de octubre, en el deprimido de la calle 100 con carrera 15, en el norte de Bogotá, luego de las fuertes lluvias que azotaron a la ciudad el viernes.

Grave inundación en el norte de Bogotá tras falla de tubería: se paraliza el tráfico sobre la Séptima

El cuerpo de Bomberos de Bogotá se dirigió al lugar para atender la emergencia vial y solucionar la acumulación de agua. En un video publicado por la secretaría se evidenció la magnitud de la afectación que, por el momento, solo afecta ese punto del corredor.

#AEstaHora Se presentan inundación en el deprimido de la Calle 100 con carrera 15. @BomberosBogota en desplazamiento para atender la situación. 🚗 Se registra tránsito lento y con precaución en el punto y 🟠 Flujo vehicular bajo en la zona. https://t.co/M45KpTTxH9 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 10, 2026

*Noticia en desarrollo.