Cierres viales y jornada especial de TransMilenio este puente festivo: Así cambia la movilidad en Bogotá

Para este fin de semana que finaliza la semana de receso, TransMilenio y la Secretaría Distrital de Movilidad habilitaron una operación especial para el tránsito de la ciudad, incluyendo algunos cierres viales y una jornada particular del sistema de transporte.

Se inundó el deprimido de la 100 en Bogotá: video muestra la afectación vial

A esto se le suma la salida de al menos 1.180.000 vehículos de la ciudad que calcula el distrito.

Los cierres viales en este fin de semana festivo

Movilidad habilitó para este sábado el plan piloto por la Carrera Séptima con 193, que también le puede servir a los bogotanos que apenas están saliendo de la ciudad.

Este consiste en habilitar un contraflujo (reversible) en la Carrera Séptima durante el pico de la mañana para que todos los carriles disponibles operen en un solo sentido hacia el sur, agilizando la entrada a Bogotá.

Tramo: Desde la Calle 245 (Peaje Andes / límite con Chía) hasta la Calle 183 (o Calle 180, según el punto de empalme con el par vial de la Novena).

Desde la Calle 245 (Peaje Andes / límite con Chía) hasta la Calle 183 (o Calle 180, según el punto de empalme con el par vial de la Novena). Horario de operación: Lunes a viernes de 5:30 a. m. a 9:00 a. m. (en días hábiles).

Con este cierre, queda totalmente prohibido el tránsito de vehículos particulares y de transporte público que intenten salir de Bogotá por la Carrera Séptima hacia el norte a la altura de la Calle 180/183.

A esta medida, se le suma la precaución por los encharcamientos provocados por las fuertes lluvias que se presentaron. La Secretaría de Movilidad registró que la Av. Boyacá con Av. Centenario fue uno de los puntos afectados.

Pico y placa regional

Como ya es costumbre en Bogotá para cada puente festivo, el lunes 12 de octubre regirá el pico y placa regional en los 9 corredores por los que se ingresa a la ciudad. Este restringe el tránsito de los vehículos según el último dígito de la placa de la siguiente forma:

De 12:00 m. a 4:00 p. m.: Solo ingresan vehículos con placa par (0, 2, 4, 6, 8).

Solo ingresan vehículos con placa par (0, 2, 4, 6, 8). De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: Solo ingresan vehículos con placa impar (1, 3, 5, 7, 9).

Solo ingresan vehículos con placa impar (1, 3, 5, 7, 9). Antes de las 12:00 m. y después de las 8:00 p. m.: Ingresan todos los vehículos sin restricción de placa.

Para agilizar la entrada de los automotores, las autoridades de tránsito habilitan medidas operativas especiales en los corredores de mayor demanda:

Reversible en la vía al Llano: Se habilita un solo sentido de ingreso Villavicencio – Bogotá desde el sector de Pipiral hasta el túnel Boquerón a partir del mediodía.

Se habilita un solo sentido de ingreso Villavicencio – Bogotá desde el sector de Pipiral hasta el túnel Boquerón a partir del mediodía. Contraflujo en la Autopista Norte: Habilitación de carril reversible en el sentido norte-sur desde la calle 245 hasta la calle 183 para agilizar la entrada desde Chía y Sopó.

Habilitación de carril reversible en el sentido norte-sur desde la calle 245 hasta la calle 183 para agilizar la entrada desde Chía y Sopó. Carril exclusivo para Soacha/AutoSur: En la entrada por la Autopista Sur, se gestiona el flujo vehicular en coordinación con la Policía de Tránsito de Soacha para dar prioridad al transporte público e intermunicipal en el carril exclusivo de TransMilenio.

TransMilenio

TransMilenio tendrá operación especial este fin de semana por Rock al Parque y concierto de Iron Maiden

Mientras tanto, el sistema de transporte masivo tendrá una jornada especial, a propósito del Rock al Parque y el concierto de Iron Maiden. Por estos, el servicio regirá con las siguientes condiciones:

TransMilenio este viernes 9, sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre. Foto: TransMilenio