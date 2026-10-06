Bogotá se prepara para un fin de semana con dos grandes eventos musicales que concentrarán a miles de asistentes. Por esta razón, TransMilenio anunció una operación especial para facilitar la movilidad de quienes participen en Rock al Parque 2026 y en el concierto de Iron Maiden.

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El festival se desarrollará en el Parque Metropolitano Simón Bolívar durante las jornadas programadas para el sábado 10, domingo 11 y lunes festivo 12 de octubre, mientras Iron Maiden se presentará el domingo 11 de octubre en el escenario Vive Claro.

Estas son las estaciones habilitadas para Rock al Parque

Para la salida de los asistentes al festival de rock, TransMilenio tendrá operación extendida en diferentes estaciones y rutas. Durante el sábado y el lunes festivo, los usuarios podrán utilizar cuatro estaciones de la operación troncal:

7 de Agosto y Movistar Arena (troncal NQS)

(troncal NQS) CAN–British Council y Salitre El Greco–Vive Claro (troncal El Dorado).

Para el domingo, la operación extendida contará con las estaciones 7 de Agosto y Movistar Arena, mientras que TransMiZonal tendrá operación extendida en 17 rutas durante los tres días, con paraderos sobre la carrera 68.

Rutas de TransmiZonal Foto: TransMilenio

Ocho rutas especiales para el concierto de Iron Maiden

Los asistentes al concierto de la banda británica también tendrán una operación especial para regresar a sus hogares.

TransMilenio dispondrá de servicios desde las estaciones CAN–British Council y Salitre El Greco–Vive Claro, en la troncal El Dorado, con rutas hacia ocho portales del sistema.

Servicios troncales habilitados. Foto: TransMilenio

Para quienes necesiten llegar al escenario Vive Claro, el sistema mantendrá además su operación habitual, con 15 rutas en las estaciones CAN–British Council y Salitre El Greco–Vive Claro. El TransMiZonal contará con 33 rutas cuyos paraderos se encuentran sobre la avenida Carrera 68 y la Calle 53.

Recomendaciones para los usuarios

TransMilenio recomendó a los usuarios recargar y personalizar previamente la tarjeta Tullave, con el propósito de facilitar el acceso al sistema.

También pidió a los asistentes seguir su canal oficial de WhatsApp y planear el viaje mediante la TransMiApp, donde podrán consultar información relacionada con el servicio.

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Los horarios y trazados específicos de los servicios pueden consultarse en la página oficial de TransMilenio y en la aplicación del sistema. La entidad recordó que la operación especial busca facilitar el regreso de los asistentes después de ambos eventos.

El subgerente de Operaciones de TransMilenio, Jaime Monroy, invitó a la ciudadanía a utilizar el transporte público durante este fin de semana de conciertos y festival.

“Tras los exitosos resultados de la operación especial para los conciertos de BTS en el estadio El Campín, en las que movilizamos cerca de 25.000 personas de regreso a sus hogares en ambas jornadas, ahora tenemos otro gran reto para facilitar la movilidad de los asistentes a estos dos grandes eventos durante este fin de semana con festivo”, dijo Monroy.