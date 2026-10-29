Estos son los cierres y desvíos del fin de semana en Barranquilla por el Gran Premio de Karts

La Alcaldía de Barranquilla, en cabeza de la Secretaría de Tránsito de la ciudad, informó sobre los cierres viales que se harán durante este fin de mes en el marco del Circuito Callejero de Karts Gran Premio Electrolife del Caribe, que tendrá lugar en la ciudad desde el jueves hasta el domingo.

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Para esas fechas, la Alcaldía le entregó información de interés a la ciudadanía. Le recomendó preparar sus recorridos con antelación, programarse para los desvíos y conocer las rutas alternas que se deben tomar para no congestionar el tráfico de la zona.

La publicación señaló que el epicentro y lugar más afectado será el Gran Malecón de la ciudad. Tres vías principales estarán cerradas y tendrán algún tipo de alteración:

Avenida del Río: completamente cerrada entre El Pabellón de Cristal y la estatua de Shakira.

Calle 72: cerrada entre la vía 40 y la avenida del Río.

Calle 69: cerrada entre la vía 40 y la avenida del Río, sin incluir la calle 69.

Cierres viales programados para el fin de semana en Barranquilla por el Gran Premio de Karts Electrolife del Caribe. Foto: Cuenta de X Alcaldía de Barranquilla / API

Las afectaciones a la movilidad se presentarán del jueves, 29 de octubre, a las 12 del mediodía y el domingo, 1.° de noviembre, a las 11:59 p. m.

Se permitirán ingresos únicamente en la calle 78 (viernes y domingo) y en la calle 69 (sábado).

Para entender claramente las indicaciones, las vías afectadas y los puntos claves, la Alcaldía dispuso de un mapa con el cual los ciudadanos podrán observar puntualmente los desvíos y zonas destinadas para el circuito.

Cierres viales programados para el fin de semana en Barranquilla por el Gran Premio de Karts Electrolife del Caribe. Foto: Cuenta de X Alcaldía de Barranquilla / API

De igual manera, el Distrito dio una lista de recomendaciones para los conductores que tienen previsto transitar cerca del lugar.

Primero, invitó a los conductores a planificar sus recorridos con anticipación, atender a la señalización instalada en la zona y seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito.

En segundo lugar, pidió evitar transitar por las zonas de influencia de la carrera durante la jornada.

Finalmente, instó a la ciudadanía a consultar únicamente los canales oficiales de información para conocer las novedades relacionadas con la movilidad durante la realización del Gran Premio Electrolife del Caribe.