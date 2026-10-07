Semana de receso: planes y actividades para disfrutar Barranquilla

En el marco de la semana de receso, Barranquilla tiene una variada agenda para sus visitantes.

Se estima que durante estos días la capital del Atlántico reciba a más de 48.000 personas, según cifras de la Alcaldía, con base en el comportamiento que ha mostrado esta misma temporada en los últimos cuatro años.

Puerto Mocho y Ecoparque Ciénaga de Mallorquín

La playa de Puerto Mocho abrirá durante la semana. Además del tren turístico, quienes quieran llegar hasta la playa podrán movilizarse en motocarros y bicicoches, servicios externos que operan como alternativa de traslado.

Entre el 5 y el 12 de octubre, el atractivo atenderá de lunes a viernes de 10:00 a. m. a 5:00 p. m., y los sábados, domingos y festivos de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.

Entretanto, el Ecoparque Ciénaga de Mallorquín abre de martes a domingo, de 6:00 a. m. a 6:00 p. m. (último ingreso a las 5:00 p. m.). Los visitantes podrán realizar avistamiento de aves, caminatas por senderos y deportes náuticos sin motor, además de disfrutar de una oferta gastronómica ligera, en un ambiente propicio para la tranquilidad y la reflexión.

La playa de Puerto Mocho. Foto: Alcaldía de Barranquilla - API

El sábado 10 de octubre, los ciudadanos podrán sumarse, desde el Ecoparque, a la jornada mundial de avistamiento de aves October Big Day y registrar las especies que se posan y habitan en el ecosistema de manglar.

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Se recomienda asistir con ropa y calzado cómodo, protector solar o sombrilla, y llevar termo de agua para disfrutar de una jornada tranquila en este entorno natural, ideal para reflexionar y reconectar.

El Ecoparque de la Ciénaga de Mallorquín, en Barranquilla Foto: Cortesía Semana

Gran Malecón del Río

A lo largo de sus 5,5 km, el Gran Malecón ofrece múltiples experiencias para disfrutar en la mañana, tarde o noche.

Una de estas experiencias es la Luna del Río. Este atractivo se ha consolidado como uno de los planes imperdibles, con una vista panorámica única de la ciudad. Opera de martes a domingo y festivos, de 10:00 a. m. a 10:00 p. m. Igualmente, se puede disfrutar del Carrusel del Río, otra de las atracciones mecánicas ubicada en el sector Recreodeportivo, que invita a grandes y pequeños a vivir una experiencia diferente frente al río.

El Gran Malecón cuenta, además, con más de 80 puntos comerciales distribuidos en zonas gastronómicas como Caimán del Río, Manglares del Río, La Madriguera del Río, A Bocas del Río y Jardín del Río. Cada espacio ofrece una experiencia culinaria variada y se complementa con zonas recreativas ideales para compartir en familia, como las esculturas de El Mundo de Rinrin y el parque de Los niños.

El 7 de octubre, la Galería de la Moda, en el Gran Malecón, abrirá sus puertas como una vitrina del turismo romance. Cuatro cápsulas temáticas mostrarán la oferta de moda, servicios, gastronomía y escenarios que hacen de Barranquilla un destino ideal para celebrar bodas.

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Eventos culturales

En la esfera cultural, la agenda empieza el miércoles 7 de octubre con “Poetas y Vinos”, un encuentro que conmemora el Día Nacional del Poeta. La cita es a las 4:00 p. m. en el Salón Magdalena de la Antigua Intendencia Fluvial, ubicada en la calle 30 # 46 – 10.

Un día después, el jueves 8 de octubre, la Feria Internacional del Libro de Barranquilla, Atlántico y el Caribe (FILBAC) tendrá su lanzamiento oficial, que, en esta versión, rinde homenaje al escritor Álvaro Cepeda Samudio. El acto se realizará en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico, en la calle 68 # 53 – 45.

Del 5 al 11 de octubre, Barranquilla tendrá el evento ‘Danza en expansión’, un encuentro dedicado a la creación y la reflexión alrededor de la danza, con presencia de participantes de distintos territorios. La programación incluye talleres, foros, mesas de trabajo, encuentros y espacios de conversación con participación nacional e internacional, en jornadas de 8:00 de la mañana a 7:00 de la noche en la Universidad del Atlántico, la Fábrica de Cultura y otros espacios culturales de la ciudad. Entrada libre.