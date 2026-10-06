El único destino colombiano que se metió entre los 25 imperdibles para visitar en Suramérica

Suramérica se ha consolidado como una región ideal para visitar por la enorme diversidad de paisajes, culturas y experiencias que concentra. Desde las playas del Caribe y el Pacífico hasta los Andes, la Amazonía, los desiertos y las grandes ciudades, ofrece opciones para todo tipo de viajeros.

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Viajar por Suramérica permite descubrir destinos de gran belleza natural y vivir experiencias que van más allá del turismo convencional. Explorar sus parques naturales, conocer comunidades locales, recorrer ciudades vibrantes o disfrutar de sus paisajes convierte cada viaje en una oportunidad para conectar con la diversidad del continente.

Según la prestigiosa revista de viajes Travel + Leisure, esta región está repleta de lugares interesantes para visitar, desde ruinas antiguas hasta ciudades vibrantes e impresionantes maravillas naturales.

La publicación hizo una selección de 25 lugares que resultan imprescindibles de conocer y en ese listado solo un destino colombiano clasificó. Se trata de Cartagena, una ciudad que cautiva con su arquitectura colonial llena de color y un centro histórico rodeado por las murallas construidas durante el periodo colonial.

Cartagena es uno de los destinos más apetecidos por los viajeros. Foto: Getty Images

La revista destaca que recorrer sus calles empedradas permite descubrir terrazas, restaurantes y espacios donde la salsa se convierte en protagonista de la vida nocturna, además de una variada oferta gastronómica con platos como el ceviche.

Entre sus principales atractivos se encuentra el Castillo de San Felipe de Barajas, una imponente fortificación del siglo XVII que da cuenta de la importancia estratégica de la ciudad. También vale la pena subir al Convento de La Popa, desde donde se obtiene una de las mejores panorámicas de la Heroica y de la costa Caribe.

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¿Qué otros encantos tiene Cartagena?

En esta ciudad tampoco faltan los encantos naturales, pues ofrece una conexión privilegiada con el Caribe y algunos de los paisajes naturales más atractivos de la región. A poca distancia de la ciudad se encuentran destinos como las playas de Barú y las Islas del Rosario, reconocidos por sus aguas transparentes y escenarios ideales para practicar snorkel y buceo, además de explorar la riqueza de la vida marina.

Las playas son uno de los encantos de Cartagena. Foto: A.P.I

Otra experiencia que vale la pena es visitar el Volcán del Totumo, una formación de lodo donde los viajeros pueden sumergirse en sus cálidas aguas y disfrutar de un baño de lodo en medio de un entorno natural. Es una alternativa diferente para complementar el recorrido por la ciudad y sus alrededores.

Esta oferta se complementa con su gastronomía, que reúne sabores y tradiciones que han marcado la identidad de la ciudad. El pescado y los mariscos, acompañados de ingredientes como el coco, el plátano y la yuca, son protagonistas de su cocina.

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Cuando cae la noche, la experiencia gastronómica se mezcla con el ambiente festivo de la ciudad. Restaurantes, bares y terrazas ofrecen música en vivo, cócteles y espacios ideales para disfrutar de una velada que refleja el carácter alegre de Cartagena.