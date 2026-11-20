La temporada navideña trae diferentes actividades para quienes buscan planes en Bogotá durante las últimas semanas del año. Además de las tradicionales caravanas que recorren distintos sectores de la ciudad, Coca-Cola prepara una experiencia que combina decoración alusiva a esta celebración con una propuesta gastronómica que tiene como protagonistas dos productos habituales de las mesas colombianas: los buñuelos y la gaseosa.

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La actividad se desarrolla en la vitrina Coca-Cola, ubicada en la Calle 100 de Bogotá, un espacio que fue acondicionado con elementos propios de la Navidad para recibir a quienes quieran acercarse y disfrutar de una experiencia diferente durante esta época.

Uno de los atractivos de esta propuesta es su oferta de comida, que reúne los tradicionales buñuelos con Coca-Cola. Se trata de una combinación asociada a las celebraciones de diciembre en Colombia, cuando las familias suelen reunirse alrededor de platos y preparaciones típicas de la temporada.

La experiencia ya se encuentra disponible y podrá visitarse hasta Navidad. De esta manera, la marca amplía su programación para estas fechas, que no se limita a los recorridos de sus caravanas navideñas, sino que también incluye actividades en espacios fijos para quienes prefieren realizar otros planes en la capital.

María Teresa Pérez, directora de Marketing de Coca-Cola para Colombia y Venezuela, explicó que la intención es ofrecer alternativas para compartir durante las celebraciones de fin de año.

“Cada año, la Navidad nos ofrece nuevas oportunidades para encontrarnos y compartir. Desde Coca-Cola queremos acompañar esos momentos con experiencias que las personas puedan disfrutar en sus ciudades, en familia y también en casa. Por eso, nuestra programación reúne actividades que ya hacen parte de esta temporada, como las Caravanas, con otras propuestas para vivir y compartir la Navidad de diferentes maneras”, señaló.

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Con esta iniciativa, Bogotá suma una alternativa a su agenda de actividades navideñas. La vitrina de la Calle 100 se convierte en un punto para quienes desean acercarse a la decoración de la temporada y disfrutar de una propuesta que mezcla gastronomía y tradiciones propias de diciembre.