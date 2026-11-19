Dos meses después del terremoto, la emergencia empieza a dar paso a un desafío mucho más largo: reconstruir el país y recuperar las condiciones de vida de miles de familias. Los daños se extendieron a 500 municipios de 16 departamentos. Según el Registro Único de Damnificados (RUD), 303.934 familias están registradas, equivalentes a 486.917 personas. Además, de acuerdo con las primeras estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el impacto económico podría alcanzar cerca del 2,3 por ciento del PIB, cerca de 43 billones de pesos.

Son cifras difíciles de dimensionar. Y más que un número se trata de familias que perdieron sus viviendas, niños que aún no pueden regresar a sus salones de clase y comerciantes que dejaron de generar ingresos y empleo. Por eso, lo que hagamos juntos en los próximos meses determinará no solo cuánto logramos recuperar, sino también nuestra capacidad de reconstruir mejor, como lo ha señalado la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba.

Johana Cerpa: construir confianza para impulsar el desarrollo del país

La afectación atraviesa distintas dimensiones de la vida cotidiana: la educación, el acceso a servicios básicos y el comercio. En departamentos como Chocó, donde las capacidades y los recursos para recuperarse son más limitados, el desafío es aún mayor. Según la UNGRD, este departamento registra 796 sedes educativas afectadas, una de las mayores cifras del país.

Otro frente que conocemos de cerca es el comercio de barrio. Los tenderos son protagonistas de la economía nacional y una parte fundamental de nuestra cadena de valor. Según el censo adelantado por Fenalco, Confecámaras y Acopi, cerca de 30.000 comerciantes resultaron afectados y aproximadamente el 35 por ciento sufrió pérdidas totales o daños que hacen necesaria la demolición de sus establecimientos.

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Ante esta magnitud, el sector productivo se movilizó para identificar cómo contribuir a la recuperación de las comunidades, sumando capacidades y esfuerzos en articulación con el Gobierno, organizaciones sociales, expertos y otros actores del territorio.

Desde los primeros días entendimos que podíamos aportar mucho más que recursos: nuestra logística, flota y red de distribución estaban en capacidad de ponerse al servicio de la emergencia. Con una inversión cercana a USD$1 millón, contribuimos con más de 180.000 litros de bebidas para hidratación; además, junto con World Central Kitchen y el apoyo de la Fundación Coca-Cola entregamos 30.000 comidas calientes; y con Save the Children distribuimos kits de higiene y agua potable para más de 4.000 personas.

También movilizamos 290 mil kilos de ayuda humanitaria y participamos en las caravanas solidarias de Un Solo Corazón, que llevaron más de 170 toneladas al Chocó y 440 toneladas a Pereira y el Eje Cafetero, en articulación con otras empresas. Adicionalmente, habilitamos un centro de acopio y rutas de recolección que reunieron cerca de 70 toneladas de donaciones.

Esta primera respuesta también nos dejó una certeza: la ayuda humanitaria es indispensable para atender la urgencia, pero no es suficiente para recuperar aquello que permite a las personas salir adelante. Una familia puede recibir agua y alimentos y, aun así, seguir sin una fuente de ingresos, sin los equipos necesarios para trabajar o con sus hijos fuera de las aulas.

De esta reflexión nació Juntos Podemos +, un plan de reactivación y reconstrucción del Sistema Coca-Cola que contempla una inversión de USD$3 millones y tres frentes de trabajo. El primero es la reactivación económica: acompañaremos a más de 1.000 tenderos y pequeños comerciantes y trabajaremos en la reconstrucción de cerca de 150 negocios en el Valle del Cauca, el Eje Cafetero y Chocó mediante la reposición de insumos y equipos y la adecuación de sus establecimientos. El segundo busca mejorar el acceso al agua segura, con la construcción de sistemas en 34 escuelas. El tercero se enfoca en la recuperación de infraestructura educativa en Chocó. Para ello, junto con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), destinaremos US$250.000 a identificar y priorizar las instituciones que requieren intervención.

Este esfuerzo se desarrolla de la mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, iNNpulsa Colombia y la Fundación Solidaridad por Colombia, con el apoyo de Fundación Coca-Cola y Fundación FEMSA.

Sin embargo, la participación empresarial en una emergencia no puede limitarse a aportar recursos. Las compañías también podemos poner al servicio de la recuperación capacidades construidas durante años: conocimiento del territorio, cercanía con el comercio y capacidad de ejecución. Y tenemos una responsabilidad adicional: permanecer cuando la emergencia deje de ocupar los titulares y demostrar, con resultados, que los compromisos se traducen en avances concretos.

Dentro de seis o doce meses, las preguntas relevantes no serán cuánto anunciamos, sino cuántos negocios volvieron a abrir, cuántos niños cuentan con agua segura en sus escuelas y cuántas familias recuperaron su capacidad productiva. La reconstrucción exige precisamente eso: pasar de la solidaridad inmediata a un compromiso sostenido.

Si tuviera que resumir este propósito en una sola imagen, sería la de un tendero que vuelve a subir la reja de su negocio. No es un gesto menor. Significa que puede volver a trabajar, que una familia recupera parte de su sustento y que los vecinos encuentran de nuevo, a pocas cuadras de casa, aquello que necesitan. Significa, en definitiva, que una comunidad empieza a recuperar su cotidianidad.

Colombia ha demostrado que sabe movilizarse cuando la emergencia golpea. El desafío ahora es sostener esa solidaridad cuando ya no haya cámaras, titulares ni urgencia inmediata. Porque la recuperación no ocurre de un día para otro: empieza cuando alguien puede volver a abrir su negocio y continúa cada día que logra mantenerlo en pie.

Juntos podemos. Y reconstruir también significa asegurarnos de que esa reja pueda seguir abierta.

Johana Cerpa, vicepresidenta Legal y de Asuntos Corporativos de Coca-Cola FEMSA Colombia