Hace poco, en una revisión de resultados con nuestro equipo directivo, alguien usó la frase que todos usamos: “El paciente en el centro”. La dijo con convicción. Y yo me pregunté, en silencio, si realmente sabíamos lo que estábamos diciendo.

“Los servicios de salud deben entregar calidad, equidad y respeto”: Catalina Gutiérrez de Piñeres

Porque esa frase se repite tanto en el sector salud que ha perdido peso. Aparece en misiones institucionales, en presentaciones, en discursos de inauguración. Y sin embargo, cuando uno mira cómo se diseñan los procesos, cómo se organiza la agenda médica, cómo se construyen los espacios físicos, cómo se miden los resultados, no siempre encuentra al paciente en el centro. Encuentra, muchas veces, al sistema en el centro.

No lo digo como crítica al sector. Lo digo porque nosotros también hemos tenido que aprender esta diferencia.

La calidad en salud no debería ser una cuestión de pocos

Poner al paciente en el centro significa que cuando hay una tensión entre lo que es conveniente para la operación y lo que es mejor para quien viene a atenderse, la decisión favorece a quien viene a atenderse. Significa que el tiempo de espera no se mide como un indicador operativo sino como una experiencia humana. Significa que la información que recibe una persona sobre su salud no está redactada para proteger a la institución, sino para ayudarle a entender.

Eso requiere decisiones que a veces cuestan. Rediseñar un flujo de atención. Medir cosas que son más difíciles de medir que el número de consultas por hora.

Previsalud, una empresa de salud donde la calidad no es opcional

He aprendido que la humanización en salud no es un programa de bienestar ni una campaña de comunicación. Es una forma de operar. En Previsalud lo hemos vivido de cerca: desde 2024, una de nuestras IPS lleva el estándar de Acreditación en Salud, un proceso que exige, entre otras cosas, demostrar que el paciente y su familia están en el centro de cada decisión clínica y organizacional. No es un reconocimiento que se recibe y se enmarca. Es un compromiso que se renueva, se audita y se amplía.

Eso requiere hacerse una pregunta incómoda con frecuencia: ¿este proceso lo diseñamos pensando en nosotros o pensando en el paciente?

La respuesta honesta no siempre es la que uno quisiera dar.

Lo que sí sé es que las organizaciones de salud que logran sostenerse en el tiempo, las que generan confianza real, las que las personas recomiendan no porque no tienen otra opción sino porque genuinamente confían, son las que han respondido esa pregunta con honestidad y han actuado en consecuencia.

El paciente en el centro no es una declaración. Es una práctica. Y como toda práctica, se construye, se revisa y se corrige. Todos los días.

Catalina Gutiérrez de Piñeres, CEO de Previsalud