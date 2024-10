Alejandra Ruiz, la médica que apuesta por un sistema de salud más humano

Por otra parte, aquellas situaciones y cosas que le generan frustración es el egoísmo de la gente, “muchas personas creen que deben tener las cosas o el trabajo de los demás para ser felices y no entienden que todos podemos tener las mismas oportunidades y gozar de los mismos beneficios”.

Alejandra Ruiz Severino concluye que la medicina necesita de más amor para tener un enfoque integral robusto, “cuando uno no ve a las otras personas desde el amor y no ve lo que les falta sino lo que tienen, no evidencia el sufrimiento de los demás, pero si tú eres capaz de ver a otro desde la perspectiva de lo que le falta, logras sanar a muchas personas de manera diferente”.