Hace unas semanas estuve en Money20/20, en Las Vegas, uno de los encuentros más grandes de la industria de pagos y tecnología financiera en el mundo. Los organizadores esperaban más de 11.000 asistentes de 85 países. Fui con un objetivo claro: reunirme con potenciales clientes, aliados y socios estratégicos que nos acompañen en la expansión de TumiPay.

Marcela Santiago busca conectar los pagos de Latinoamérica desde una sola infraestructura

Regresé con algo más valioso que una agenda cumplida: una respuesta más clara a una pregunta que se hace cualquier fundador tecnológico en nuestra región. ¿Qué necesita una empresa para dejar de pensar en local y convertirse en un jugador global?

Uno de los ejes de la agenda se llamaba, literalmente, arquitectura financiera sin fronteras. Me impresionó la velocidad con la que se mueven las empresas: cómo deciden, cómo escalan y cómo se asocian. Pero lo que más me impactó fue la fluidez con la que se conectan las compañías de tecnología y las redes de movimiento de dinero, que funcionan como un solo ecosistema.

De visionario a gigante: la mentalidad que impulsa el crecimiento

Ahí confirmé algo que veníamos aprendiendo en TumiPay: la tecnología es la parte más fácil de llevar a otro país. Una plataforma se puede adaptar, integrar con nuevos medios de pago y prepararse para otra regulación. Lo que no se puede copiar es el criterio para entender cómo paga la gente en ese mercado, qué le genera confianza a un cliente que no te conoce o qué riesgos no existían en tu país de origen. Eso depende de las personas. Por eso creo que la verdadera globalización no se logra cambiando el código de la plataforma, sino transformando la mentalidad de quienes la construyen.

Hoy en TumiPay operamos en Colombia, México, Perú, Guatemala y Honduras. Uno de nuestros primeros pasos internacionales fue México, una ruta que han recorrido muchos. Según el estudio Soft Landing in Latin America, elaborado por Endeavor, Google, Mastercard y General Atlantic, México es el principal destino de las empresas tecnológicas latinoamericanas que se expanden en la región: de 271 compañías analizadas, 145, más de la mitad, aterrizaron allí. Abrir un país nuevo te da una lección de humildad inmediata y te aterriza en la realidad: internacionalizarse no es replicar el modelo de casa. Cada mercado tiene su propia arquitectura de medios de pago, su propio marco regulatorio y, sobre todo, sus propios hábitos frente al dinero. Por eso dejamos de ver cada país como una sucursal y empezamos a construirlo como un nodo dentro de una misma red, conectado a los demás a través de una sola integración.

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El gran reto no fue la tecnología. Fue preparar al equipo y generar confianza en un mercado donde nadie conocía nuestro nombre. El estudio de Endeavor lo confirma: los dos mayores obstáculos de las empresas que se expanden son la falta de talento local especializado y la adaptación del equipo y del modelo de negocio a una cultura distinta. Ninguno de los dos se resuelve con tecnología, código o apis.

Hay otro dato de ese reporte que retrata nuestro camino por contraste. La mayoría de las empresas analizadas financió su expansión con recursos externos, y en el 70 por ciento de los casos la fuente fue capital de riesgo. TumiPay llegó a cinco países con recursos propios, financiada solo por su propia generación de caja. Crecer así nos impuso una disciplina muy exigente: cada nuevo mercado tenía que ser viable desde el primer día. No teníamos la red de seguridad de una siguiente ronda de inversión. Cada error lo pagábamos con nuestras utilidades y con nuestros ahorros.

Cuando no hay capital externo para absorber los errores, lo único que te protege es la calidad de tus decisiones. Y esas decisiones dependen, antes que nada, de cómo piensan quienes lideran. Mansour Javidan, investigador de Thunderbird School of Global Management, estudió a más de 5.000 directivos alrededor del mundo y encontró que el principal predictor del éxito fuera del propio país es lo que llamó mentalidad global. Esa mentalidad tiene tres dimensiones, y en TumiPay las hemos vivido todas.

La primera es intelectual: conocer otros mercados por dentro. En nuestro caso, entender que un pago en México no se comporta igual que uno en Colombia, porque cambian los medios, la regulación y los hábitos. Ese conocimiento no puede quedarse en la cabeza de una sola persona; tiene que circular por toda la compañía, es importante hacer un Landing Report no solo regulatorio o en temas Fintech, sino también en el entendimiento del sector en el que opera tu empresa, para lograr una penetración adecuada en el mercado y ofrecer un valor agregado a los clientes que se prospectan.

La segunda es psicológica: sentirse cómodo en la incertidumbre. TumiPay nació en plena pandemia y llegó a varios países sin que muchos la conocieran. Aprendimos que la incertidumbre no se elimina, se gestiona. Un equipo que tolera no tener todas las respuestas decide más rápido y se adapta mejor. Si bien escalar con los recursos que se tienen, es algo que necesita de mucha optimización, toma de decisiones informadas y evaluación de riesgos, es importante actuar sin miedo y adaptarse al cambio.

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La tercera es social: construir confianza con personas de culturas distintas. Ninguna empresa de pagos funciona sola. En cada país dependemos de bancos, redes de pago, reguladores y aliados locales. Por eso las relaciones que se construyen en espacios como Money20/20 son tan parte de nuestra infraestructura como la tecnología.

La conclusión más relevante de Javidan es que esta mentalidad no es un rasgo de nacimiento: se entrena exponiéndose a la incomodidad de otros entornos. Creo que cultivarla es responsabilidad del liderazgo. Significa llevarle al equipo las conversaciones que tenemos afuera, abrir espacios para que más personas trabajen con clientes de otros países y confiar en que quienes llegaron a aprender pueden terminar liderando, como ya ha pasado en TumiPay.

Por eso la presencia de los líderes en escenarios como Money20/20 es una decisión estratégica. Uno no viaja solo a cerrar contratos. Viaja a medir su propia ambición frente al estándar mundial, a cuestionar sus supuestos de negocio y a volver a la oficina con mejores preguntas. El reporte de Endeavor muestra que las expansiones las lideran, sobre todo, los propios fundadores y los country managers. Si la cabeza de la organización no sale a mirar el horizonte, es muy difícil pedirle al equipo que diseñe para el mundo.

Hay también una transformación que no aparece en los estados financieros, pero que pesa mucho en el valor de una empresa: cómo cambia la forma de pensar del equipo. Cuando una compañía opera en un solo país, sus desarrolladores y diseñadores crean soluciones basadas en su propia experiencia. Cuando opera en cinco, el equipo tiene que entender qué espera un comercio en Lima, cómo paga un usuario en Tegucigalpa o cómo se liquida una operación transfronteriza en Ciudad de México. Esa amplitud no necesariamente se enseña en una capacitación. Se gana operando y saliendo al mundo real a conocer cómo se están dando los negocios.

Y esa visión no se queda en el área comercial. Llega a la infraestructura técnica, al servicio al cliente y a la gestión del riesgo. Un equipo que ya entendió un mercado desde cero llega mucho mejor preparado al siguiente.

Nuestra meta en TumiPay es conectar pagos a escala global desde una sola infraestructura. Hace unos años habría sonado lejano. Hoy es el siguiente paso de un camino que empezó resolviendo una necesidad puntual en Colombia.

Las empresas tecnológicas latinoamericanas no necesitan facturar decenas de millones de dólares ni levantar grandes rondas de inversión para empezar a pensar en global. Necesitan líderes con la humildad de volver a ser aprendices en cada frontera que cruzan, equipos expuestos a la diversidad de otros mercados y la convicción de que la geografía no es un límite.

Una visión global no se escribe en un plan estratégico. Se construye en cada país que se abre, en la confianza del primer cliente que firma en un mercado nuevo y en la decisión de mirar, siempre, más allá de nuestras propias fronteras.

Marcela Santiago, fundadora y CEO de Tumipay