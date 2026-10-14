Marcela Santiago: “Las mujeres podemos liderar grandes compañías tecnológicas sin miedo”

Tres veces por semana, se despierta a las 5 de la mañana para tomar clases de inglés y trabajar por una meta: convertir su empresa en un unicornio en los próximos cuatro años.

El tesón y el ímpetu emprendedor le corre por las venas: de niña vio a su padre hacer crecer el taller de confección que sirvió de sustento para su familia, en Barranquilla, y aprendió, desde los 8 años y durante las vacaciones, de costos, márgenes y ventas al por mayor.

IA: innovar sin poner en juego la confianza, la reputación y la sostenibilidad de las organizaciones

Hoy, es una de las empresarias que desafían a los gigantes del ecosistema tecnológico regional con infraestructuras de pago. Antes de fundar TumiPay, en 2022, desarrolló dos emprendimientos de automatización empresarial y tecnología logística que no prosperaron. Reinventó el modelo y creó una compañía escalable que alcanzó la rentabilidad en nuevos mercados, como Perú, en solo ocho meses, revela. Pasó de facturar 500.000 dólares en 2023 a 3,3 millones de dólares en 2025.

El criterio: lo que de verdad se necesita para liderar en tecnología

Con cerca de 80 colaboradores y 80 clientes, la firma opera en Colombia, México, Perú, Guatemala y Honduras, proyecta cerrar el año con 12 millones de dólares en ventas y llegar a toda Latinoamérica en 2027.

Santiago acaba de ser reconocida como Mujer Startup Award, en los Latam Awards Women in Tech 2026, que reconoce a las empresarias emergentes que están transformando los mercados con innovación y visión de crecimiento. “Las mujeres podemos liderar grandes compañías tecnológicas sin miedo, porque también somos fuertes, resilientes, poderosas”, señaló en su discurso.