IA: innovar sin poner en juego la confianza, la reputación y la sostenibilidad de las organizaciones

Automatizar procesos, hacer más eficientes las labores de los equipos de finanzas y áreas contables o facilitar la atención al cliente son algunos de las labores que se le han entregado a la IA al interior de las compañías. Esto garantiza, entre otros aspectos, liberar tiempo para generar pensamiento crítico, promover la creatividad y tener más posibilidades de fortalecer las relaciones con los stakeholders.

Estas innovaciones hacen parte de las experiencias que compartirán nueve líderes de la comunidad del Círculo de Mujeres Semana Dinero en el episodio once de las charlas digitales ‘Voces que transforman’, titulado IA y automatización: decisiones éticas y estratégicas para liderar. Estas conversaciones que se transmiten a través de Semana.com y sus redes sociales, tienen como propósito elevar y expandir las voces de mujeres líderes en Colombia que están participando y transformando el panorama corporativo y empresarial nacional.

Sostenibilidad sin discursos: ocho líderes cuentan cómo convertir los compromisos en impactos reales

Andrea García Beltrán, Board Advisor, autora, voz líder en ciberseguridad y fundadora de CyberSpecsTM se refiere a dos elementos preocupantes sobre el progreso sin control de la IA: “Los sistemas ya muestran una capacidad de evolucionar sin intervención humana; y hay casos documentados donde los modelos de IA están operando ignorando las instrucciones explícitas de sus operadores”.

El llamado de esta experta es que, paralelamente a la incorporación de este recurso en las organizaciones, las mesas directivas trabajen en marcos de gobernanza. “¿Cómo está tu negocio usando la IA sin comprometer la confianza, la reputación y la sostenibilidad?”, puntualiza.

“No le temo a la tecnología. Le temo a lo que hacemos con ella”, fue una frase que escuchó hace poco Patricia Gutiérrez, chief marketing officer de Cybertech de Colombia. Esta inquietud hace necesario reflexionar sobre el rol de los líderes en un contexto donde, para 2025 la Policía Nacional registró 62.299 denuncias por tres delitos informáticos: hurto por medios informáticos, acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales. Esas tres modalidades representaron 88 por ciento de los delitos informáticos denunciados en el país.

Martha Porras, gerente de Gusmar Lácteos, asegura que, pese a pertenecer a una generación que aprendió a hacer negocios conversando, resolviendo situaciones sobre la marcha y tomando decisiones desde la experiencia, es imposible no involucrar la tecnología en la operación de las organizaciones actualmente. “El mayor riesgo no es la tecnología, sino quedarnos inmóviles cuando el mundo cambia”, dice. Y asegura que la IA ha sido esencial para lograr más eficiencia y crecimiento sin sacrificar calidad dentro de su organización.

Marcela Santiago, fundadora y CEO de la fintech Tumipay, invita a los directivos a hacerse esta reflexión en relación con el informe de Boston Consulting Group (BCG), The Widening AI Gap, publicado en septiembre de 2025 donde se encontró que los ejecutivos C-level y equipos directivos profundamente involucrados con la IA tienen doce veces más probabilidades de estar entre el cinco por ciento de las empresas que más éxito tienen en innovación con IA.

Ivón Carolina Rodríguez, CIO/CTO del Icetex, es tajante al decir que “el área de tecnología de las empresas no es un área de apoyo. Es el corazón de las organizaciones”. Además, expresa que el reto no es tener tecnología, sino saber cómo usarla. “Los proyectos más exitosos no son los que tienen la tecnología más avanzada, sino los que resuelven problemas reales de las personas”.

Natalia Zerda, CEO de Naez, se refiere al fenómeno bautizado como ‘La paradoja de la IA’: el 80 por ciento de las empresas que la están usando no están reportando los retornos esperados. “La tecnología sin estrategia es un gasto muy costoso. Y manejarla no se puede hacer desde el miedo o la intuición”, explica. Y comparte una conclusión importante de su experiencia: “La IA me regaló tiempo para innovar, crear, dedicarle espacio a mi equipo. Así hablamos de liderazgo empático que hoy es innegociable”.

Natalia Amaya, fundadora y CEO de Avocado Wellness Marketing comparte una cifra a la que muchos le temen: “92 millones de empleos para el 2030 serán reemplazados, según el Foro Económico Mundial. Nadie piensa que le va a pasar a sí mismo, sino al del lado. Pero el mismo WEF también aseguró que la IA generará 170 millones de nuevos empleos para la misma fecha; es decir, no estamos hablando de una pérdida, sino de una reconfiguración, una nueva forma de operar transversalmente”.

“El futuro no solo llega, nosotros lo construimos y es momento para crecer como humanidad paralelamente con el avance de esta tecnología”, expresa Dalis Montenegro, fundadora y presidenta de Dynamics IT.

Finalmente, María Victoria Polanco, fundadora y socia de Bee, One asegura que hoy los comités directivos deben estar hablando de riesgos y gobierno, de productividad, de impacto operativo, de protección de datos en relación con la IA.

La cita para escuchar las reflexiones de estas líderes es este jueves 1 de octubre a las 5:00 p. m., en Semana.com y en las cuentas de SEMANA en Facebook, X y YouTube, @RevistaSemana.