Séptima sesión del Círculo de Mujeres: actualizarse, hacerse visible y crear empresa

“La IA está haciendo que la necesidad de actualizarse sea permanente”, expresa Marcela Velásquez Posada, consultora en relacionamiento estratégico y miembro del Círculo de Mujeres Semana Dinero. Para ella, la séptima sesión del año fue una oportunidad para encontrar herramientas en la construcción de su marca personal.

La invitada principal fue Melisa Escobar, emprendedora, mentora y experta en inteligencia artificial aplicada a negocios digitales, quien, en alianza con Hotmart, lideró el taller Descubre cómo hacer contenido viral con IA. Reveló que una investigación de la Cherie Blair Foundation for Women, realizada con Intuit y el proyecto Women, Business and the Law, del Banco Mundial, encontró que el 63 por ciento de las mujeres encuestadas vinculó su participación en el entorno digital con una mejora en las funciones de su negocio.

La creadora de contenido Melisa Escobar realizó un workshop sobre IA y contenido viral Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Escobar, quien ha ayudado a unas 65.000 personas a monetizar sus conocimientos y potenciar sus negocios con IA, entregó herramientas para crear contenidos y sistematizar su producción. Cerca de cien líderes del Círculo de Mujeres aprendieron a desarrollar guiones, imágenes y animaciones para compartir conocimiento e incluso monetizarlo. Escobar también dio a conocer parte de la estrategia que le ha permitido construir una comunidad de 900.000 seguidores en Instagram, YouTube y TikTok, y posicionar una de las 30 empresas más grandes de Hotmart Latinoamérica.

Tomar mejores decisiones

Carolina Pineda, cofundadora y CEO de Mis Propias Finanzas, compartió en su conferencia Del mundo corporativo al emprendimiento el camino que recorrió para crear su emprendimiento digital de educación financiera. Junto con su esposo, Juan Pablo Zuluaga, comenzó compartiendo contenido en Instagram. Hoy su compañía genera 62 empleos y ha formado a 26.000 estudiantes de la región mediante sus cursos virtuales.

“Para crear una empresa hay que trabajar en las creencias y los hábitos, así se transforman realidades”. Frente a sus reflexiones, una de las asistentes, Carolina Rojas, directora Élite Diamante de Yanbal, compartió su experiencia: “El reto de crear empresa es ser interdependiente. Es decir, evolucionar el modelo en el que el emprendedor no sea un ‘autoempleado’, sino que logre construir sistemas y equipos que mantengan la operación”.

Sandra Suárez recibió un homenaje en honor a sus cuatro años como directora del Círculo de Mujeres Semana Dinero. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Carlos Enrique Rodríguez, subdirector general de Semana, cerró la triada de conferencistas con ¿Cómo arranca la economía con Abelardo de la Espriella?, una mirada a los retos del país para su desarrollo económico. Advirtió sobre riesgos de estanflación, el rezago de sectores como energía, minería, petróleo y construcción, y factores coyunturales como el fenómeno de El Niño y el terremoto. A largo plazo, planteó una perspectiva favorable para Colombia por su atractivo para la inversión en la región.

La plenaria también contó con Sandra Suárez, fundadora del Círculo de Mujeres y su presidenta durante cuatro años, hoy al frente del Departamento de Prosperidad Social. Su participación fue reconocida con un homenaje a su legado y al de una comunidad por la que han pasado cerca de 400 mujeres, bajo una convicción: una mujer puede transformar su entorno, pero muchas mujeres conectadas pueden transformar una sociedad.