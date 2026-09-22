Bulkmatic Colombia: la compañía que está transformando la logística de graneles

La logística internacional está cambiando a pasos acelerados y, en ese escenario, la especialización se convierte en una ventaja competitiva. Bulkmatic es una multinacional que llegó hace 10 años a Colombia y hoy es una compañía especializada en logística de graneles secos que ofrece servicios de transporte y almacenamiento de carga. Su operación permite recibir productos a granel para ensacarlos, o hacer el proceso inverso: recibir productos ensacados y transformarlos a granel.

En palabras de Diana Fonseca, gerente general en Colombia, el principal diferencial de la compañía está precisamente en esa especialización. Al concentrarse en graneles secos, Bulkmatic ha desarrollado conocimiento sobre el manejo y control de este tipo de materias primas y sobre los procesos necesarios para movilizarlas de forma óptima.

En Colombia, además, la compañía ha tenido que responder a un desafío particular: la limitada infraestructura ferroviaria para transportar productos a largas distancias. Como respuesta, desarrolló el multiutility trailer, un vehículo que permite transportar granel en un sentido y carga seca en el trayecto de regreso, buscando una mayor eficiencia en la operación.

En ese sentido, Cartagena se ha convertido en otro de los puntos estratégicos de su operación. “Empezamos con 1.000 metros cuadrados y hoy tenemos más de 15.000 como centro de distribución para poder atender el mercado. Tenemos una terminal que es capaz de hacer transformación de sacos a granel, de granel a sacos, de big bag a saco...un modelo que al final no lo tiene nadie más en Colombia”, comenta Fonseca.

Más allá de la operación logística, Bulkmatic busca impulsar una transformación en la manera en que las compañías movilizan sus materias primas. Su apuesta por el uso de graneles apunta a reducir el consumo de materiales de empaque y, con ello, generar beneficios al medioambiente.