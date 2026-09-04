Prebel: una apuesta colombiana por competir a escala global

Durante 85 años, Prebel, compañía de origen antioqueño, ha construido una trayectoria alrededor del cuidado personal y la belleza. Lo que comenzó como una empresa familiar hoy se ha transformado en una operación con capacidades para atender las exigencias de un mercado cada vez más global y competitivo.

Catalina Alzate, gerente de Desarrollo de Negocios para Expertos de Categoría, explica que la compañía funciona como un CDMO (por sus siglas en inglés, Contract Development and Manufacturing Organization), un modelo que busca desarrollar soluciones a la medida para empresas del sector de cuidado personal y belleza. En ese proceso, Prebel integra conocimiento del mercado, tecnología e innovación para acompañar a sus clientes en el desarrollo de productos y ayudarlos a mantenerse competitivos.

“Nos diferenciamos porque conocemos el mercado, nos apropiamos de las tendencias y buscamos oportunidades para ser competitivos”, señala Alzate. La afirmación resume uno de los retos de las compañías que buscan competir en escenarios internacionales: no basta con producir a gran escala; también es necesario entender hacia dónde se mueve el consumidor y convertir ese conocimiento en soluciones.

Pero la mirada de la organización no está puesta únicamente en lo que ya ha conseguido. Su siguiente desafío apunta al mercado regional: “Estamos determinados a ser el jugador número uno como CBMO en América”, concluye Alzate.