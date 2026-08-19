Brutal Marketing, la empresa que convierte comunidades digitales en oportunidades

Brutal Marketing nació en 2020 y encontró en las redes sociales una oportunidad para desarrollar un modelo de negocio alrededor de los infoproductos. Tatiana Salazar, cofundadora y directora operativa de la compañía, cuenta cómo pasaron de construir grandes comunidades en Instagram a desarrollar productos digitales para distintos nichos.

Uno de los pilares de la empresa ha sido precisamente la construcción de comunidades sólidas, acompañadas de estrategia comercial, servicio al cliente y soporte. Esa visión les permitió alcanzar uno de sus mayores hitos: superar en menos de una semana la meta de vender un millón de dólares con un infoproducto y llegar a US$1,2 millones. En esta conversación, Salazar habla sobre el crecimiento de Brutal Marketing, la importancia de sus colaboradores, el papel del conocimiento en los negocios digitales y la visión de convertir a Colombia en un referente mundial de la industria de los infoproductos.