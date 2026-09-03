El torneo de ajedrez que abre puertas hacia nuevos mundos de la infancia y adolescencia colombiana

La Fundación A La Rueda Rueda trabaja desde 2013 con niños, niñas y adolescentes, principalmente en contextos de vulnerabilidad, a través de un modelo pedagógico de ocio creativo que utiliza el arte y el deporte como herramientas de formación. Su fundadora y directora es Vivi Barguil Bechara, parte de la comunidad del Círculo de Mujeres Semana Dinero, quien inició este trabajo con 80 niños y hoy la organización cuenta con programas que atienden a cientos de beneficiarios.

Vivi Barguil materializa milagros con fe y persistencia

Dentro de esta propuesta, el ajedrez ocupa un lugar particular: la Fundación lo promueve por las capacidades cognitivas y socioafectivas que permite desarrollar, como la concentración, la atención y la toma de decisiones, además de habilidades útiles para la vida escolar y personal.

El Torneo de Ajedrez del Caribe A La Rueda Rueda llega en el 2026 a su octava edición. El campeonato busca acercar el llamado “deporte ciencia” a niños, niñas y adolescentes de 6 a 17 años de Colombia y otros países, con inscripción gratuita y una modalidad que combina competencias virtuales y presenciales.

¿Cuál es tu propósito de vida?

La gran final de este año está programada en Barranquilla para el 17 y 18 de octubre. De acuerdo con el reglamento, de las eliminatorias virtuales saldrán 880 clasificados para las semifinales presenciales, y los campeones de cada categoría en las modalidades Festival y Torneo obtendrán el derecho a participar en un torneo internacional.

Gracias a este torneo de La Fundación A la Rueda Rueda, cerca de 30.000 niños, niñas y adolescentes de Colombia y otros países en la región han vivido una experiencia de conocimiento, sana competencia y superación.