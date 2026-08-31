Una firma que ha logrado dar seguridad jurídica a los poseedores de tierras en Colombia

Un ciudadano puede comprar un terreno en Colombia, especialmente en la ruralidad, y encontrarse tiempo después con que esa propiedad pertenecía al Estado. Ahí comienza un proceso donde el poseedor puede sentir desprotegidos sus derechos al encontrarse con el riesgo de perder su inversión, así como los sueños y proyectos asociados a esa compra.

Cuando Lady Rodríguez comprendió ese panorama de inseguridad jurídica en materia de tierras, no dudó un segundo en abrir una firma de abogados, especializada en acompañar a los poseedores de tierras.

Crear su empresa en el 2018, Rodríguez Medina y Asociados, la llevó a romper varios estereotipos: las mujeres en esta especialidad del derecho son pocas y las firmas fundadas y lideradas por mujeres en este asunto, muchas menos. Y ejercer desde la región y no en la capital, termina por cerrar una triada de limitantes que ha venido superando con éxito.

Rodríguez reconoce que en muchas mesas de negociación, ella es la única mujer y la hace sentirse aún más orgullosa en su propósito de defender los derechos en un campo donde, incluso, las mujeres son minoría cuando se habla de poseedores de tierras. Así que defenderlas a ellas también es una de sus prioridades.

El sistema que ha creado junto con su equipo de abogados y topógrafos ha sido tan minucioso y detallado, que ha podido cambiar decisiones judiciales sobre terrenos, por ejemplo, en la isla de Barú, cerca de Cartagena. Esto le ha valido que algunos poseedores de tierras escépticos frenta a la justicia, le hayan entregado su caso.